Юрист Писарского: «Сотрудники департамента защиты игры сообщили мне, что на них идет давление от РФС и «Сочи»

Юрист Владимира Писарского рассказал о вмешательстве в его дело ФК «Сочи».

Напомним, в июле комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно), поводом стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

В конце августа 29-летний нападающий присоединился к выступающему в WINLINE Медиалиге СКА.

– Какие претензии у стороны футболиста к ФК «Сочи», помимо основной – невыполнения контрактных обязательств?

– Что касается «Сочи», естественно, что из-за этой истории, прикрывшись этой историей, ФК «Сочи» не подписал трудовой договор на два года с Писарским с выплатой определенных сумм и так далее. Поэтому, естественно, тут в первую очередь обязательства по контракту. Тут и прослеживается из-за этого интерес «Сочи», чтобы Писарский был отстранен от деятельности, связанной с футболом, чтобы можно было этим прикрыться.

Я опираюсь на факты. Я не хочу питаться домыслами. Мне сотрудники департамента защиты игры в лицо в прямом разговоре сообщили о том, что на них оказывается давление от руководства РФС и от руководства «Сочи ». Что я должен еще комментировать тут?

Во время расследования это все происходило, мне об этом было сказано в лицо. Более того, потом через свои каналы мы подтвердили эту информацию. Как я должен на это реагировать. Поэтому… я не обвинительный орган, я не хочу никого обвинять. Более того, каждое мое слово сейчас под микроскопом. Я не имею права обвинять, но нам об этом сказали – я не могу об этом молчать тоже.

А докажем мы это или не докажем? Как к этому отнесутся в CAS или где-либо еще? Это уже другой вопрос. Тут уже не от меня зависит. Но у нас есть все основания для того, чтобы говорить о заинтересованности Российского футбольного союза, продиктованной просьбой ФК «Сочи». А там докажем мы, не докажем, как это уже будет – это другой вопрос.

– Вы когда к Басте обращаетесь, на какую реакцию от него рассчитываете? Он должен медийно поддержать сторону игрока или другими своими ресурсами?

– Если, конечно, мне нужно будет обратиться к Басте, я могу это сделать через Писарского напрямую, потому что он ходит на тренировки каждый день и на игры, и так далее. Мы можем это сделать, и, наверное, для этого не нужна публикация. Это больше такая история, что это известный человек и, наверное, он мог бы поддержать публично каким-то образом футболиста, потому что он защищает цвета его команды.

Но это не только на него направлено, а в целом на всех, наверное, в том числе на правоохранительные органы и на администрацию президента, и на те инстанции, которые могут и вообще-то должны реагировать на такие вещи. Я знаю, что на мой канал многие люди подписаны в этом плане, – сказал юрист Антон Смирнов , представляющий интересы Писарского.