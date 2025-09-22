  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Юрист Писарского: «Сотрудники департамента защиты игры сообщили мне, что на них идет давление от РФС и «Сочи»
6

Юрист Писарского: «Сотрудники департамента защиты игры сообщили мне, что на них идет давление от РФС и «Сочи»

Юрист Владимира Писарского рассказал о вмешательстве в его дело ФК «Сочи».

Напомним, в июле комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно), поводом стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

В конце августа 29-летний нападающий присоединился к выступающему в WINLINE Медиалиге СКА.

– Какие претензии у стороны футболиста к ФК «Сочи», помимо основной – невыполнения контрактных обязательств?

– Что касается «Сочи», естественно, что из-за этой истории, прикрывшись этой историей, ФК «Сочи» не подписал трудовой договор на два года с Писарским с выплатой определенных сумм и так далее. Поэтому, естественно, тут в первую очередь обязательства по контракту. Тут и прослеживается из-за этого интерес «Сочи», чтобы Писарский был отстранен от деятельности, связанной с футболом, чтобы можно было этим прикрыться.

Я опираюсь на факты. Я не хочу питаться домыслами. Мне сотрудники департамента защиты игры в лицо в прямом разговоре сообщили о том, что на них оказывается давление от руководства РФС и от руководства «Сочи». Что я должен еще комментировать тут?

Во время расследования это все происходило, мне об этом было сказано в лицо. Более того, потом через свои каналы мы подтвердили эту информацию. Как я должен на это реагировать. Поэтому… я не обвинительный орган, я не хочу никого обвинять. Более того, каждое мое слово сейчас под микроскопом. Я не имею права обвинять, но нам об этом сказали – я не могу об этом молчать тоже.

А докажем мы это или не докажем? Как к этому отнесутся в CAS или где-либо еще? Это уже другой вопрос. Тут уже не от меня зависит. Но у нас есть все основания для того, чтобы говорить о заинтересованности Российского футбольного союза, продиктованной просьбой ФК «Сочи». А там докажем мы, не докажем, как это уже будет – это другой вопрос.

– Вы когда к Басте обращаетесь, на какую реакцию от него рассчитываете? Он должен медийно поддержать сторону игрока или другими своими ресурсами?

– Если, конечно, мне нужно будет обратиться к Басте, я могу это сделать через Писарского напрямую, потому что он ходит на тренировки каждый день и на игры, и так далее. Мы можем это сделать, и, наверное, для этого не нужна публикация. Это больше такая история, что это известный человек и, наверное, он мог бы поддержать публично каким-то образом футболиста, потому что он защищает цвета его команды.

Но это не только на него направлено, а в целом на всех, наверное, в том числе на правоохранительные органы и на администрацию президента, и на те инстанции, которые могут и вообще-то должны реагировать на такие вещи. Я знаю, что на мой канал многие люди подписаны в этом плане, – сказал юрист Антон Смирнов, представляющий интересы Писарского.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Чемпионат»
logoРФС
logoВладимир Писарский (Сычевой)
logoСочи
Антон Смирнов агент
Ставки на футбол
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoСКА Ростов
logoВасилий Вакуленко
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сторона Писарского обжаловала в CAS отстранение от футбола
218 сентября, 16:53
Писарский мог лично делать ставки, его дело возобновят, сообщил Митрофанов: «Нашли еще объем информации. КДК рассмотрит несколько эпизодов»
1712 сентября, 12:52
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
Отстраненный от футбола Писарский – игрок СКА Басты. Нападающий сыграет в Кубке Медиалиги
1624 августа, 12:49
Главные новости
«Хотел бы, чтобы таких ублюдков в лиге было меньше». Долгушин сообщил, что тренер СКА оскорбил его маму
2сегодня, 09:34
2Drots победили Lit Energy в Минске в элитном дивизионе, «Титан», «Матч ТВ», «Альтерон» и СКА прошли в дивизионе претендентов Кубка Лиги
вчера, 21:05
СКА выбил Fight Nights и в следующем раунде Кубка Лиги сыграет с «Банкой»
вчера, 20:28
«Титан» выбил «Эгриси» из Кубка Лиги и встретится с Lit Energy в следующем раунде
1вчера, 16:55
«Какой гол, ## твою мать!» Жена Генича попросила его не материться во время трансляции матча Медиалиги
41вчера, 16:36
«В Лиге чемпионов попадают, вот и я так же попал». Хавбек «Эгриси» Полунин о голе «Титану»
вчера, 16:27Видео
Chertanovo вылетело из Кубка Лиги, уступив «Альтерону» в огненном матче с 11 голами
вчера, 13:50
«Ждал предложения от «Амкала». Было от Lotus, но это не гранд». Кирс об уходе из СКА
вчера, 11:46
«Анжи» с разгромом вылетели из Кубка Лиги, проиграв «Матч ТВ» (1:8)
1вчера, 10:50
«Лукашенко мог подумать, что играла сборная Беларуси, а это 2Drots и Lit Energy». Некит о матче Медиалиги в Минске
24вчера, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Трезеге, Матерацци, Нани. Из них только Куарежма поможет нам на поле». Подберезкин о приглашении португальца в «СиндЕкат»
119 сентября, 18:07
«Потолок – 250 тысяч. Прокопу предлагали 500». Подберезкин о зарплатах в медиафутбольном «СиндЕкате»
219 сентября, 12:36
2Drots планирует подписать Деспотовича. Экс-форвард «Оренбурга» сейчас свободный агент
119 сентября, 11:06
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36