«Надеюсь утонуть в Васиных объятиях». Гаджиев ответил Уткину

Президент Fight Nights Камил Гаджиев ответил Василию Уткину.

Напомним, в прошлом году у Уткина произошел конфликт с Камилом Гаджиевым из-за отказа Василия пожать ему руку.

Недавно Уткин вспомнил эту ситуацию и заявил: «При встрече обниму Камила и пожелаю удачи – в любой другой день».

Гаджиев ответил на высказывание Уткина:

«Я с Васей согласен, на самом деле по всем пунктам. Кто старое помянет, тому глаз вон. Давно уже нет никаких негативных эмоций, связанных с той историей. Они у меня вообще на следующий день закончились.

Я с ним согласен, что сделана большая работа команды Fight Nights и команды «Эгриси». Мы бьемся за бронзу, а это дорогого стоит. На самом деле, все это дается очень тяжелым трудом: много нервов, мало денег. Поэтому перед всеми, кто приложил свою руку к тому, что сегодня «Эгриси» там, где они есть, я снимаю шляпу. Ну и, наверное, то же самое касается и нашей команды.

Надеюсь утонуть в Васиных объятиях в ближайшие дни. А что касается пожелать друг другу удачи: да, пожелаем друг другу удачи, но только не в этот день», – сказал президент Fight Nights.

«Эгриси» Уткина и Fight Nights Гаджиева сыграют в матче за 3-е место Winline Медиалиги. Матч состоится 22 октября на «Волгоград-Арене».