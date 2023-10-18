«Мы решили нашу проблему». Игру «Эгриси» в ЛФЛ, которая накладывалась на матч за 3-е место в Медиалиге перенесли
Матч «Эгриси» – «Штурм» в ЛФЛ перенесли.
«Мы решили нашу проблему. ЛФЛ перенесли-таки нам игру», – написал руководитель «Эгриси» Василий Уткин в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что матч «Эгриси» в чемпионате любительских команд Москвы и матч за 3-е место в WInline Медиалиге назначены на одну дату – 22 октября. Причем матч Медиалиги состоится не в Москве, а в Волгограде.
Вчера появилась информация, что «Штурм» против переноса. Экс-игрок «Эгриси», а ныне игрок «Штурма» Денис Вашакидзе объяснил в интервью Sports.ru, почему команда не соглашалась на перенос.
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