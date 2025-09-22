«Хотел бы, чтобы таких ублюдков в лиге было меньше». Долгушин сообщил, что тренер СКА оскорбил его маму

Михаил Долгушин столкнулся с оскорблениями на игре против СКА.

Fight Nights Долгушина проиграли СКА в ответном матче второго раунда дивизиона претендентов и выбыли из борьбы на турнире.

«Вы знаете меня как честного и порядочного человека, который никогда не переходит грань. Пишу не от злости или обиды от поражения, на это плевать. И даже не с целью дисквалифицировать человека, на это мне тоже, по большому счету, пофиг. Просто, как и с разборами, хочу сделать нашу лигу лучше и чище.

В самом начале игры произошла словесная перепалка с тренером по физической подготовке СКА, в которой он употребил выражение, связанное с матерью. Я считаю это недопустимым, какой бы жесткой и принципиальной игра ни была. Это ровно то же, что и оскорбления по национальному признаку или цвету кожи.

Провокация провокацией, но свои последние засохшие обезьяньи извилины нужно включать и следить за тем, что говоришь. Будь эти оскорбления в мою сторону – все равно, но когда задевают твоих родителей, это, пожалуй, самое низкое и животное.

Поменяете вы свое мнение относительно команды, человека или вообще останетесь при своем – ваше право, но хотел бы, чтобы таких ублюдков в лиге было меньше. Жизнь не ограничивается одним футбольным полем, жаль, что данная особь так и не смогла социализироваться», – написал защитник FN.