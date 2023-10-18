Уткин о Ткаченко: «Герман очень долго восстанавливался как бизнесмен после ухода из «Крыльев». Я не позволю себе разориться на футбольной команде»

Теги Крылья Советов Василий Уткин премьер-лига Россия Sports.ru Герман Ткаченко Эгриси деньги Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин не позволит «Эгриси» разорить его.

– Вы не платите зарплату футболистам «Эгриси»?

– Ровно у трех игроков есть несколько особенных условий. Они не сопоставимы с тем, что называется зарплатой. Цифры я раскрывать не буду.

У нашей команды вообще нет бюджета. Я крайне признателен нашему партнеру компании «Фонбет» за поддержку. Но вообще-то контракт с «Фонбет» у меня. Команда им объективно неинтересна. Интересен я. А команду я содержу на то, что зарабатываю.

Я уже видел друзей, которые содержали футбольные команды – в том числе высокопрофессиональные. И я видел, как это затягивает и разоряет. Например, Герман Ткаченко и «Крылья Советов». Герман очень долго восстанавливался как бизнесмен после ухода из «Крыльев». Он нисколько не жалел о потраченном, но тем не менее. Я не позволю себе разориться на футбольной команде.

Я просто изучил сколько важных, даже очень важных дел я отложил за последние два года из-за того, что мои средства уходили на команду. Я или найду партнера, или смогу убедить действующих партнеров, что команда необходима. Или мне придется минимизировать мое участие во всем этом. Потому что это правда дорого.

И, к сожалению, команды Медиалиги продолжают развиваться как пузырь. Какие зарплаты? Из чего они платятся?

В такой непростой ситуации я должен понимать, чего мне будет стоить каждый новый сезон. Могу ли я отложить еще раз плановый ремонт канализационной системы у себя на даче, который откладываю уже два года. Между прочим, у дачного дома проблемы с канализацией фатальны. Это вам не городская квартира. И это только один пример отложенных дел, – рассказал Уткин в эксклюзивном интервью Sports.ru.

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе

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6 комментариев

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Spaten
Септик Топас, установка за 1 день!))
+4
0
+4
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сергей николаев
Да, при Ткаченко были КРЫЛЬЯ.
+2
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Тиджани Бабангида
Спустит медиаклуб в канализацию
0
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Pitts
У дачного дома проблемы с канализацией фатальны.
У дачного дома Василия Уткина проблемы с канализацией фатальны вдвойне.
0
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