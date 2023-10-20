Василий Уткин: «Я поеду в Волгоград»

Василий Уткин заявил, что поедет в Волгоград на матч «Эгриси».

«Эгриси» сыграет в матче за 3-е место в против . Матч пройдет 22 октября на «Волгоград-Арене». Начало в 15:00 (мск).

– Матч за третье место будет в Волгограде. Поедете ли вы в Волгоград или опять будете болеть из Москвы?

– Я поеду в Волгоград, потому что в Волгоград можно приехать на машине, что я и сделаю. А в Калининграде это было невозможно. Разгуливать по просторам аэропортов с моей ногой сегодняшней просто невозможно. А лечиться уже буду, когда все закончится, – сообщил президент « » корреспонденту .ru Илье Ковалеву.