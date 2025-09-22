  • Спортс
  Азамат Мусагалиев: «Галицкий сказал, что ждет нас в следующем году. Матчи «Краснодара» и ФК «10» – уже добрая традиция»
3

Азамат Мусагалиев: «Галицкий сказал, что ждет нас в следующем году. Матчи «Краснодара» и ФК «10» – уже добрая традиция»

Азамат Мусагалиев анонсировал третий матч между ФК «10» и «Краснодаром».

В этом году «Десятка» Мусагалиева сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) в товарищеском матче, а в 2024-м уступила со счетом 2:4.

«Мы пообщались с Сергеем Николаевичем [Галицким], и он сказал, что ждет нас в следующем году. Это уже как добрая традиция.

В какие даты? Те же даты и то же место – в сентябре в Краснодаре на «Озон Арене», – сказал президент ФК «10».

«Краснодар» на 89-й спасся от поражения против медиаклуба! Собрали 20 тысяч зрителей

