«При встрече обниму Камила и пожелаю удачи – в любой другой день». Уткин о конфликте с Гаджиевым

Теги Василий Уткин Волгоград-Арена Камил Гаджиев Эгриси Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Василий Уткин готов пожать руку Камилу Гаджиеву.

«При встрече пожму Камилу Гаджиеву руку. Время прошло, нельзя превращать историю в анекдот. Кто-то когда-то не сдержался, кто-то когда-то был неправ, но сейчас это уже неважно. Мы оба проделали большую работу, если мы за это не будем друг друга уважать – мы эту работу обесценим.
При встрече обниму Камила и пожелаю удачи – в любой другой день».

Напомним, у Уткина произошел конфликт с Камилом Гаджиевым из-за отказа Василия пожать ему руку.

«Эгриси» Уткина и Fight Nights Гаджиева сыграют в матче за 3-е место WInline Медиалиги. Матч состоится 22 октября на «Волгоград-Арене». Начало в 15:00.

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