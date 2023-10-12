Уткин о команде «Зенита» в Медиалиге: «Это попытка найти общий язык с болельщиками. Они рассматривали вариант названия «Империя зла»

Василий Уткин объяснил, зачем «Зениту» команда в Winline Медиалиге.

– Вы сказали, что в Медиалигу идут ветераны, которым все равно, где тренировать. Ваш друг Владислав Радимов – из таких?

– Мне кажется, он отлично подходит для работы в «Чисто Питер». Он в обойме «Зенита». И, собственно говоря, я не думаю, что ему негде тренировать. У него весной было предложение из Первой лиги: его звали в город с сексуальным названием Астрахань. Cейчас я смотрю на место «Волгаря» в таблице и думаю: правильно не поехал. Радиму есть чем заняться – учится, востребован как эксперт.

– Вы понимаете, зачем «Зениту» медиафутбол?

– Я думаю, что по большей части это попытка заново найти общий язык с болельщиками. С которыми, как мне представляется, они поступили предельно некрасиво, не поддержав их в вопросе Fan ID. А когда «Вираж» захотел поддержать команду в Кубке, оказалось, что это невозможно. Потому что на их месте построили сцену.

Они ищут как бы привязаться к питерским корням. Поэтому и название – «Чисто Питер». Мне нравится, что они рассматривали как вариант «Империя зла». Я бы даже потребовал авторские, хотя пришлось бы поделить их с Рональдом Рейганом, который в принципе придумал это название.

Захотели – попробовали. Кто же запретит? В конце концов, куда развиваться из Москвы, как не в сторону Питера? – сказал руководитель «Эгриси».

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе