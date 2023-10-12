Уткин о команде «Зенита» в Медиалиге: «Это попытка найти общий язык с болельщиками. Они рассматривали вариант названия «Империя зла»

Теги Зенит Владислав Радимов Василий Уткин премьер-лига Россия болельщики Эгриси Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Василий Уткин объяснил, зачем «Зениту» команда в Winline Медиалиге.

– Вы сказали, что в Медиалигу идут ветераны, которым все равно, где тренировать. Ваш друг Владислав Радимов – из таких?

– Мне кажется, он отлично подходит для работы в «Чисто Питер». Он в обойме «Зенита». И, собственно говоря, я не думаю, что ему негде тренировать. У него весной было предложение из Первой лиги: его звали в город с сексуальным названием Астрахань. Cейчас я смотрю на место «Волгаря» в таблице и думаю: правильно не поехал. Радиму есть чем заняться – учится, востребован как эксперт. 

– Вы понимаете, зачем «Зениту» медиафутбол?

– Я думаю, что по большей части это попытка заново найти общий язык с болельщиками. С которыми, как мне представляется, они поступили предельно некрасиво, не поддержав их в вопросе Fan ID. А когда «Вираж» захотел поддержать команду в Кубке, оказалось, что это невозможно. Потому что на их месте построили сцену.

Они ищут как бы привязаться к питерским корням. Поэтому и название – «Чисто Питер». Мне нравится, что они рассматривали как вариант «Империя зла». Я бы даже потребовал авторские, хотя пришлось бы поделить их с Рональдом Рейганом, который в принципе придумал это название.

Захотели – попробовали. Кто же запретит? В конце концов, куда развиваться из Москвы, как не в сторону Питера? – сказал руководитель «Эгриси».

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jdrk
Как же задолбала эта сцена на месте виража, просто 🤡 решение… на уровне потемкинских деревней
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Савченко
> С которыми, как мне представляется, они поступили предельно некрасиво, не поддержав их в вопросе Fan ID

А кто-то другой поступил красиво, поддержав фанатов в вопросе Fan ID?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mahurat
Чушь.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Onion
Медиалига уже хайпанула, что смогла. Теперь или совсем загнётся через пару лет, или нужно что-то дальше выдумывать - пару девочек в команды, бухать перед матчем, играть всем в лосинах, мяч некруглый, разрешить фанатам бегать по полю во время игры... как-то так...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gustavo1097
Уткин при создании своей команды рассматривал вариант названия «Империя жира»
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xoms
Вася каким болельщикам можно подмазаться через это (не тонущие), разве что к подросткам с их ещё не окрепшим разумом, который ещё покалеченый тик токами, а если кто и по старше на ваше.... смотрит, то там IQ ниже чем у этих подростков, хватит возвышать своё....
А ведь один был крутым коментатором, экспертом, другой добротным футболистом, а сейчас оба продвигают ересь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
munhin
Ответ Ковид 07.10.52
А мне "грязгаз" больше нравится, это ближе к реальности.
жалко вас, реальность у вас больная и искаженная )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петроград
Ответ Михаил Савченко
> С которыми, как мне представляется, они поступили предельно некрасиво, не поддержав их в вопросе Fan ID А кто-то другой поступил красиво, поддержав фанатов в вопросе Fan ID?
Ну, всё-таки некоторые клубы хотя бы затянули фанатский сектор баннером с номером 12 или посланием фанатам. Наши же решили максимально обгадиться, устроив какую-то порнуху с этой сценой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий