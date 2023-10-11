Уткин о рэпере Pharaoh: «У меня было желание, чтобы Глеб написал нам заглавную песню для нового сезона «Эгриси»

Василий Уткин рассказал о своем общении с рэпером Pharaoh.

– Дело в том, что я дружу с отцом Фараона, футбольным агентом Геннадием Голубиным.

– Фараон уже в детстве выделялся?

– Не могу сказать. Мы встречались с Геннадием Голубиным компаниями, дети бегали под ногами. Потом оказалось, что один из них – Фараон.

– Он следит за «Эгриси»?

– Какое-то время следил. Однажды он заехал к нам на новогоднюю вечеринку. Раньше я устраивал ее каждый год. Ребята называют ее корпоративом, но я слово корпоратив ненавижу. Потому что для меня корпоратив – это работа. С того вечера существует даже фото Фараона со Струниным (капитаном «Эгриси» – Sports.ru).

У меня было желание, чтобы Глеб написал нам заглавную песню для нового сезона «Эгриси». Мы обо всем договорились, но у него не срослось. Просто не получилось записать.

Вот ты меня надоумил, и я, может быть, напишу ему сегодня. Раз мы вышли в плей-офф, пусть приходит поболеть, посидит на лавочке. Он не то чтобы следит за каждым матчем, но в теме, – рассказал руководитель «Эгриси».

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