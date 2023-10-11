Уткин о рэпере Pharaoh: «У меня было желание, чтобы Глеб написал нам заглавную песню для нового сезона «Эгриси»

Теги Василий Уткин Геннадий Голубин Эгриси музыка Winline Медиалига Игорь Струнин Медиафутбол

Василий Уткин рассказал о своем общении с рэпером Pharaoh.

– Дело в том, что я дружу с отцом Фараона, футбольным агентом Геннадием Голубиным.

– Фараон уже в детстве выделялся?

– Не могу сказать. Мы встречались с Геннадием Голубиным компаниями, дети бегали под ногами. Потом оказалось, что один из них – Фараон.

– Он следит за «Эгриси»?

– Какое-то время следил. Однажды он заехал к нам на новогоднюю вечеринку. Раньше я устраивал ее каждый год. Ребята называют ее корпоративом, но я слово корпоратив ненавижу. Потому что для меня корпоратив – это работа. С того вечера существует даже фото Фараона со Струниным (капитаном «Эгриси» – Sports.ru).

У меня было желание, чтобы Глеб написал нам заглавную песню для нового сезона «Эгриси». Мы обо всем договорились, но у него не срослось. Просто не получилось записать.

Вот ты меня надоумил, и я, может быть, напишу ему сегодня. Раз мы вышли в плей-офф, пусть приходит поболеть, посидит на лавочке. Он не то чтобы следит за каждым матчем, но в теме, – рассказал руководитель «Эгриси».

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе

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5 комментариев

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Agent Smith
Раньше с Фараоном тусили Шнуров и Невзоров(признан иностранным агентом). Этот смазливый юноша прямо магнит для успешных зрелых мужчин🧲⚽️
+4
-1
+3
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Михаил Опякин
Не смог написать песню без ненормативной лексики
+2
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Иван Иванов
Это очень важная информация
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16TH STATE
Большинство юзеров спортса, наверное, думает, что это очередной безмозглый рэпер, но посмотрите его последнее интервью «правила жизни», человек адекватно формулирует мысли и продолжает развиваться в своём любимом деле, собирает стадион в Москве, а его аудитория исключительно школьниками уже не ограничивается. Тот факт, что он в разное время общался с Невзоровым, Шнуровым и сейчас с Уткиным, явно говорит о том, что Фараон не такой поверхностный, как может показаться изначально
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bobiki
Ответ 16TH STATE
Большинство юзеров спортса, наверное, думает, что это очередной безмозглый рэпер, но посмотрите его последнее интервью «правила жизни», человек адекватно формулирует мысли и продолжает развиваться в своём любимом деле, собирает стадион в Москве, а его аудитория исключительно школьниками уже не ограничивается. Тот факт, что он в разное время общался с Невзоровым, Шнуровым и сейчас с Уткиным, явно говорит о том, что Фараон не такой поверхностный, как может показаться изначально
Но какое отношение это все имеет к футболу и к спорту вообще? Пусть уткин с фараоном поют в другом месте
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