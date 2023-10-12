Василий Уткин: «Мне не нужен тренер, который является бывшим в прошлом футболистом. Мне нужно, чтобы человеку было интересно работать с моей командой»

Василий Уткин считает, что найти тренера для Winline МФЛ труднее, чем для Мир РПЛ.

«Найти замену тренеру на этом уровне крайне сложно, это очень рискованное дело. Представьте, что в команда осталась без тренера. В голове сразу возникает круг человек из семи или пятнадцати (не считая тех, кого за границей можно найти), которые при разных обстоятельствах могут быть приглашены. В МФЛ такого нет.

У меня есть четкая позиция, что мне не нужен тренер, который является бывшим или в недавнем прошлом футболистом. Мне нужно, чтобы человеку было интересно работать с моей командой. Чтобы для него это тоже было процессом развития и становления.

Абсолютно все поголовно недавние и бывшие, которые работают в медиафутболе или в ЛФЛ, относятся к этому так: «сейчас мне заняться нечем, позанимаюсь этим говном, раз позвали». Я не встречал в откровенных разговорах другого отношения к этой работе», – заявил Уткин в интервью .ru.

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