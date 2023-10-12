Василий Уткин: «Мне не нужен тренер, который является бывшим в прошлом футболистом. Мне нужно, чтобы человеку было интересно работать с моей командой»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Sports.ru Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин считает, что найти тренера для Winline МФЛ труднее, чем для Мир РПЛ.

«Найти замену тренеру на этом уровне крайне сложно, это очень рискованное дело. Представьте, что в РПЛ команда осталась без тренера. В голове сразу возникает круг человек из семи или пятнадцати (не считая тех, кого за границей можно найти), которые при разных обстоятельствах могут быть приглашены. В МФЛ такого нет. 

У меня есть четкая позиция, что мне не нужен тренер, который является бывшим или в недавнем прошлом футболистом. Мне нужно, чтобы человеку было интересно работать с моей командой. Чтобы для него это тоже было процессом развития и становления.

Абсолютно все поголовно недавние и бывшие, которые работают в медиафутболе или в ЛФЛ, относятся к этому так: «сейчас мне заняться нечем, позанимаюсь этим говном, раз позвали». Я не встречал в откровенных разговорах другого отношения к этой работе», – заявил Уткин в интервью Sports.ru.

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе

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9 комментариев

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Серега Антонов
Ну Царь скоро объявится точно.
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QWertY
А на спортсе он искал? Здесь много мамкиных коучей
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Pok_Toholo
Да кому сдалась твоя Эгрися
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Artyom Bytsko
Мостовой: "Да Вася просто завидует, что не начеканит мяч!"
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Dr.Gebbelsss
Мостовой вышел из чата)
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Подкат Пенальтьевич
Ему нужен фитнесс тренер
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xQcoW
Уткин: «Я возьму два номер 9, один большой номер 9, номер 6 с дополнительным соусом, номер 7, два номер 45, один с сыром, и большую соду».
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Кокич
"бывшим в прошлом"

Это как?
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