«Генич, в отличие от Уткина, не засыпал в эфире. Он ведет себя культурно и прекрасно справляется». Экс-капитан «Амкара» Попов о комментаторе «Матч ТВ»

Теги Амкар Алексей Попов Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Вторая лига Б Константин Генич Матч ТВ Футбол

Экс-капитан «Амкара» Алексей Попов высказался о Константине Гениче.

Генич играл в составе пермского клуба с 2002 по 2005 год.

 «Мог ли я представить 20 лет назад, что Генич станет комментатором? Нет, конечно. Он от безысходности пошел (смеется). Лучше ли он играл в футбол, чем комментирует сейчас? Он мог стать и хорошим тренером, это я знаю. Я не профессиональный журналист, сложно его оценивать.

Не знаю, какие у вас критерии должны быть. Лично мне Костя нравится. Он, в отличие от Василия Уткина, не засыпал в эфире. Константин Генич ведет себя культурно. Думаю, он прекрасно справляется с этой ролью. Он научился грамотно говорить, перестал шепелявить.

Раньше у него были проблемы, но он проходил специальные курсы, тренировал свою речь. Он молодец! Ему понравилась эта стезя, и он развился в ней», – сказал Попов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Зато я засыпал в эфирах Генича
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Он вообще не справляется, отвратительно. Звук 🔊 выкл
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тыр Пырыч
Лучше бы он спал в эфире
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Лучше спать в эфире,чем предвзятая истерика "Барса,барса…Месси,месси"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю осень
Во всяком случае Уткин знает, чем отличается гиббон от Габона.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Это как супротив столяра плотник. На мой вкус этот тип просто приспособлениц, как и Черданцев
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sibiryachkoff
Василий Уткин более 10 лет вел " Футбольный клуб" новаторский, интересный, захватывающий. Лучшую программу о футболе. Вел профессионально, легко и интеллектуально. А хто такой генич?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Мерзко смотреть как оправдывают профнепригодность Уткина
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lemming
Уж лучше бы Генич спал в эфирах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий