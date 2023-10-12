«Генич, в отличие от Уткина, не засыпал в эфире. Он ведет себя культурно и прекрасно справляется». Экс-капитан «Амкара» Попов о комментаторе «Матч ТВ»
Экс-капитан «Амкара» Алексей Попов высказался о Константине Гениче.
Генич играл в составе пермского клуба с 2002 по 2005 год.
«Мог ли я представить 20 лет назад, что Генич станет комментатором? Нет, конечно. Он от безысходности пошел (смеется). Лучше ли он играл в футбол, чем комментирует сейчас? Он мог стать и хорошим тренером, это я знаю. Я не профессиональный журналист, сложно его оценивать.
Не знаю, какие у вас критерии должны быть. Лично мне Костя нравится. Он, в отличие от Василия Уткина, не засыпал в эфире. Константин Генич ведет себя культурно. Думаю, он прекрасно справляется с этой ролью. Он научился грамотно говорить, перестал шепелявить.
Раньше у него были проблемы, но он проходил специальные курсы, тренировал свою речь. Он молодец! Ему понравилась эта стезя, и он развился в ней», – сказал Попов.
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