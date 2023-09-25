Райзен считает, что «Броуки» интереснее «Амкала»: «У них стратегические ошибки в руководстве, хреновый плацдарм»

Райзен заявил, что «БроукБойз» являются вторым клубом МФЛ после 2Drots.

– «Броуки» интереснее «Амкала»?

– Сейчас? Я уверен, что да. У них стратегические ошибки в руководстве. Герман говорил, что если бы меня не было в «Броуках», команда была бы лучше.

Я же могу сказать, что если бы не было в « », а были бы только его жена и Никита, один из главных управленцев, их клуб тоже тоже был бы лучше.

Без меня и Димы Егорова «Броуков» не существует. У нас всегда конфликт идей: Дима – про Одинцово, я — про северный Лондон вообще.

– « » – второй клуб в МФЛ сейчас?

– Да. «Дроты» – первые, они в космосе, откровенно скажу.

У «Амкала» хреновый плацдарм. У 2Drots выстроенная система, все хорошо, они спокойно сидят, пьют мохито.

– Когда вы обгоните 2Drots?

– Тут вопрос, в какой индустрии мы будем сражаться. Возможно, они вообще в профессиональный футбол пойдут, – сказал президент «БроукБойз».

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