Сибскана и Райзен подерутся в весе до 76 кг. Они подпишут контракт с Fight Nights 12 октября

Теги AMC Fight Nights Амкал UFC Fight Night Андрей Сибскана Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен и Сибскана подпишут контракт с Fight Nights на бой 12 октября.

Бой пройдет по особым правилам:

5 раундов по 2 минуты. Удары ногами разрешены в четных раундах (во 2-м и 4-м).

Весовая категория боя – 76 кг. За каждые 500 граммов перевеса, боец теряет минуту времени работы ногами. Максимально допустимый вес – 78 кг. Взвешивание за день до боя в 10 утра.

Бойцы подпишут контракт 12 октября в Москве, в Wicntrike Arena. Начало церемонии в 17:00. Вход бесплатный.

Бой состоится в марте 2024.

Напомним, что участники боя – представители медиафутбола. Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз», Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал». Ранее они вместе выступали за «Амкал».

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1 комментарий

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slipar
Теорема Эскобара в жизни
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