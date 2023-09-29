Райзен о бое с Сибсканой: «Подпиши уже контракт, гондон. Сколько можно?»

Райзен недоволен, что Сибскана до сих пор не подписал контракт на бой с ним.

«Есть невероятное желание через полгода иметь возможность набить лицо вонючему Сибскане, контракт он не подписывает – подлый трус, вонючий ублюдок. Еще много нехороших слов могу сказать про него, но не буду. Святое трогать нельзя.

Сибскана, я #### твой рот, подпиши же ты уже контракт, гондон. Сколько можно?

Еще есть такая инфа, что Сибскана хочет бой с ногами, потому что он занимался тхэквондо. Но я просто удивляюсь, какой же ######. Все время в цвет оскорблял людей за просто так.

Если бы вы увидели видео, где ему Литвин навешивает и его реакцию, то вы бы поняли, о чем я. Рано или поздно оно всплывет.

Всегда в драках один выигрывает, а другой проигрывает. Вопрос в том, что он просто боится. Я его жизнь в ад превращу, если он ничего не подпишет. Но тренироваться весело, машиной стану», – сказал президент «БроукБойз».

Об организации поединка между представителями медиафутбола ранее сообщил Камил Гаджиев. Бой пройдет по правилам ММА в формате 5 раундов по 2 минуты. Поединок должен состояться в марте 2024 года.