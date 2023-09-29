Райзен о бое с Сибсканой: «Подпиши уже контракт, гондон. Сколько можно?»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен недоволен, что Сибскана до сих пор не подписал контракт на бой с ним.

«Есть невероятное желание через полгода иметь возможность набить лицо вонючему Сибскане, контракт он не подписывает – подлый трус, вонючий ублюдок. Еще много нехороших слов могу сказать про него, но не буду. Святое трогать нельзя.

Сибскана, я #### твой рот, подпиши же ты уже контракт, гондон. Сколько можно?

Еще есть такая инфа, что Сибскана хочет бой с ногами, потому что он занимался тхэквондо. Но я просто удивляюсь, какой же ######. Все время в цвет оскорблял людей за просто так.

Если бы вы увидели видео, где ему Литвин навешивает и его реакцию, то вы бы поняли, о чем я. Рано или поздно оно всплывет.

Всегда в драках один выигрывает, а другой проигрывает. Вопрос в том, что он просто боится. Я его жизнь в ад превращу, если он ничего не подпишет. Но тренироваться весело, машиной стану», – сказал президент «БроукБойз».

Об организации поединка между представителями медиафутбола ранее сообщил Камил Гаджиев. Бой пройдет по правилам ММА в формате 5 раундов по 2 минуты. Поединок должен состояться в марте 2024 года.

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