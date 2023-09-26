Сибскана о футболистке без части руки в FC 24: «Да как же вы #######! У Фримпонга хуже защита и физуха, вы че?!»

Теги Байер женский футбол сборная США жен Джереми Фримпонг Амкал EA Sports брань Андрей Сибскана EA Sports FC Winline Медиалига Медиафутбол

Капитан «Амкала» Сибскана возмутился высоким рейтингом Карсон Пикетт в FC 24.

«Да как же вы ####### статы бабам рисовать заоблачные! Карточка выглядит #####, чем у большинства профессиональных футболистов на этой позиции.

Фримпонг из «Байера» имеет хуже защиту и физуху, вы че, на ###?» – написал капитан «Амкала».

У Джереми Фримпонга, который также выступает на позиции правого защитника, показатель игры в обороне ниже, чем у Пикетт – 74 против 79. Также защитник «Байера» слабее физически – 70 против 76.

Скорость, дриблинг, удар, пас выше у Фримпонга. Также у него выше общий рейтинг – 83 против 82.

Карсон Пикетт, родившаяся без части руки, стала первой футболисткой с ограниченными возможностями в FC 24. Ее рейтинг – 82

 

 

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7 комментариев

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Борис Александрович
Зато шанс попасть в руку на 50% меньше)
+18
0
+18
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Groove
Так там же вроде женщинам стату рисуют относительно других женщин, а мужикам относительно мужиков. Зачем только их смешали в одной игре непонятно.
+11
0
+11
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dimamak10
Ну когда Фримпонг будет без руки, то и у него защита и физуха будет на высоком уровне
+3
0
+3
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Oleg Olegov
Ответ Борис Александрович
Зато шанс попасть в руку на 50% меньше)
- Почему Саша падает с качелей?
- Я не знаю. Почему?
- У нее нет рук!

- Тук-тук
- Кто там?
- Не Саша!
+2
0
+2
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PIT-BUL
ничего не понятно но очень интересно...
пс. в игрушки не играю
0
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0
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shishovv
Ответ Борис Александрович
Зато шанс попасть в руку на 50% меньше)
👨🏿‍🦲 очень черно сейчас было
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Nikita Semenov
Ответ Groove
Так там же вроде женщинам стату рисуют относительно других женщин, а мужикам относительно мужиков. Зачем только их смешали в одной игре непонятно.
Вроде же нельзя играть смешанной командой, или женской против мужской?
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