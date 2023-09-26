Сибскана о футболистке без части руки в FC 24: «Да как же вы #######! У Фримпонга хуже защита и физуха, вы че?!»
Капитан «Амкала» Сибскана возмутился высоким рейтингом Карсон Пикетт в FC 24.
«Да как же вы ####### статы бабам рисовать заоблачные! Карточка выглядит #####, чем у большинства профессиональных футболистов на этой позиции.
Фримпонг из «Байера» имеет хуже защиту и физуху, вы че, на ###?» – написал капитан «Амкала».
У Джереми Фримпонга, который также выступает на позиции правого защитника, показатель игры в обороне ниже, чем у Пикетт – 74 против 79. Также защитник «Байера» слабее физически – 70 против 76.
Скорость, дриблинг, удар, пас выше у Фримпонга. Также у него выше общий рейтинг – 83 против 82.
Карсон Пикетт, родившаяся без части руки, стала первой футболисткой с ограниченными возможностями в FC 24. Ее рейтинг – 82
- Я не знаю. Почему?
- У нее нет рук!
- Тук-тук
- Кто там?
- Не Саша!
пс. в игрушки не играю