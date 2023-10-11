«Какие-то дельфины и Соболев. Это так бездарно выглядит, ужас». Райзену не понравился проморолик сборной России
Райзен раскритиковал проморолики сборной России перед матчем с Камеруном.
«Сейчас запускается промо сборной России против сборной Камеруна. Объясните мне: что вы снимаете?
Какие-то дельфины и Соболев. Это так бездарно выглядит. Просто ужас.
У нас в стране люди умеют снимать крутые клипы. Даже взять говнорэперов – им снимают уровневые работы.
Неужели нельзя найти людей в стране, которые создают нормальный контент? Вы снимаете дерьмо. Это просто позор», – сказал президент «БроукБойз».
Товарищеская игра между Россией и Камеруном пройдет завтра, 12 октября.
Кто-то хочет завлечь побольше фанатья? Да не смешите. Их бы воля - в закрытом режиме бы сыграли, да и по домам.