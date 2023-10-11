«Какие-то дельфины и Соболев. Это так бездарно выглядит, ужас». Райзену не понравился проморолик сборной России

Теги Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Александр Соболев Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен раскритиковал проморолики сборной России перед матчем с Камеруном.

«Сейчас запускается промо сборной России против сборной Камеруна. Объясните мне: что вы снимаете?

Какие-то дельфины и Соболев. Это так бездарно выглядит. Просто ужас.

У нас в стране люди умеют снимать крутые клипы. Даже взять говнорэперов – им снимают уровневые работы.

Неужели нельзя найти людей в стране, которые создают нормальный контент? Вы снимаете дерьмо. Это просто позор», – сказал президент «БроукБойз».

 Товарищеская игра между Россией и Камеруном пройдет завтра, 12 октября.

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7 комментариев

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paratruper17
Шо за тип? И почему его мнение публикуют на спортивном сайте?
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Aristokratt
Удаляйте короче, рейзену не понравился🤡
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Очки Дани Алвеса
Да просто это никому не нужно. Никому не нужен этот товарняк. Ни сборной, ни клубам, ни болельщикам. Смысл тратить деньги на то, на что и так федерация футбола денег выделит?
Кто-то хочет завлечь побольше фанатья? Да не смешите. Их бы воля - в закрытом режиме бы сыграли, да и по домам.
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Евгений Михайлов
моему другу тут матч Ливерпуль - Сити не понравился давеча. Опубликуете новость? Это всё-таки больше с футболом связана, чем эта.
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marsel1412
Редактор новостей на спортсе теперь школьник?
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rynokstar
райзен это который амд?
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