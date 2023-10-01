Президент Медиалиги о словах Талалаева: «Только увидел его спич. Ослоновский был лучшим на поле в матче с «Химками». Слон он или осел не имеет значения!»

Николай Осипов отреагировал на слова Андрея Талалаева.

Главный тренер «Химок» высказался о прозвищах футболистов в медиафутболе: «Не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон».

«Только увидел спич Андрея Викторовича Талалаева про аббревиатуры ребят из медиафутбола.

Влад Ослоновский был лучшим игроком на поле в матче с «Химками» в составе обеих команд, и Слон он, или осел (цитируя Андрея Викторовича, коверкующего фамилию парня) не имеет значения!

Миллионы людей видели все и запомнили именно ребят в черно-золотой форме по ими же выбранным надписям на футболках!

А еще больше зритель запомнит победу над сборной, которую, очень бы хотелось, чтобы Андрей Викторович не отказался возглавить или войти в тренерский штаб, когда в первые выходные декабря Слон и Викторович (Ослоновский или , не имеет большого значения как называть) лишний раз напомнят о себе всему футбольному миру России!

Андрей Викторович, не откажете в удовольствии болельщикам футбола лицезреть уже ответный жест вариант счета в исполнении «плохо сокращающих» свои фамилии джентельменов.

Ведь право на реванш – удел благородных людей», – написал президент .