Президент Медиалиги о словах Талалаева: «Только увидел его спич. Ослоновский был лучшим на поле в матче с «Химками». Слон он или осел не имеет значения!»

Теги Химки Андрей Талалаев Первая лига Дмитрий Кузнецов «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов отреагировал на слова Андрея Талалаева.

Главный тренер «Химок» высказался о прозвищах футболистов в медиафутболе: «Не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон».

«Только увидел спич Андрея Викторовича Талалаева про аббревиатуры ребят из медиафутбола.

Влад Ослоновский был лучшим игроком на поле в матче с «Химками» в составе обеих команд, и Слон он, или осел (цитируя Андрея Викторовича, коверкующего фамилию парня) не имеет значения!

Миллионы людей видели все и запомнили именно ребят в черно-золотой форме по ими же выбранным надписям на футболках!

А еще больше зритель запомнит победу над сборной, которую, очень бы хотелось, чтобы Андрей Викторович не отказался возглавить или войти в тренерский штаб, когда в первые выходные декабря Слон и Викторович (Ослоновский или Кузнецов, не имеет большого значения как называть) лишний раз напомнят о себе всему футбольному миру России!

Андрей Викторович, не откажете в удовольствии болельщикам футбола лицезреть уже ответный жест вариант счета в исполнении «плохо сокращающих» свои фамилии джентельменов.

Ведь право на реванш – удел благородных людей», – написал президент Медиалиги.

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7 комментариев

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Alex Slobodskikh
Миллионы людей видели все и запомнили именно ребят в черно-золотой форме
> миллиарды
+6
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Wiley Fox
Как у такого говна, как медиалига, может быть президент?

Не бросает ли это тень на солнцеликого вседержителя всего сущего?
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Газонокосильщик Хави
Тема в том, что после слов Талалаева у ослоновского погоняло осел и нужно уже менять в медиалиге и тд. Тк прозвища дают, а не сам выбираешь. Назвали ослом- будь ослом
+3
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Spaten
Аббревиатура это ФНЛ или ПФЛ
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карабашка
Абсолютно не имеет значения!
Как и вся ваша медиалига.
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freeman123
О каких миллионах зрителей постоянно говорят команды медиафутбола? Там даже на ютубе не видел больше 100 тысяч лайков под их видео с играми
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freeman123
Ответ Alex Slobodskikh
Миллионы людей видели все и запомнили именно ребят в черно-золотой форме > миллиарды
У меня тот же вопрос, откуда эти цифры? Они хоть смотрят статистику свою на ютубе что бы к реальности быть хоть чуть ближе?)
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