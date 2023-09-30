Кушанашвили – Талалаеву: «Нехорошо глумиться над фамилиями. Это показатель того, что я тебя, Андрюха, так ничему и не научил»
Отарик Кушанашвили обратился к Андрею Талалаеву.
«Нехорошо такому взрослому человеку, как Андрей Талалев, так низкокачественно, как Анфиса Чехова, обыгрывать фамилии людей. Нехорошо глумиться над фамилиями.
Это показатель того, что я тебя, Андрюха, так ничему и не научил», – заявил Кушанашвили в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.
Напомним, что после победы над 2Drots в четвертом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0) главный тренер «Химок» высказался о футболисте медиафутбольного клуба Владиславе Ослоновском известному под прозвищем Слон. «Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон», – сказал Талалаев.
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