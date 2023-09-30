Кушанашвили – Талалаеву: «Нехорошо глумиться над фамилиями. Это показатель того, что я тебя, Андрюха, так ничему и не научил»

Отарик Кушанашвили обратился к Андрею Талалаеву.

«Нехорошо такому взрослому человеку, как , так низкокачественно, как Анфиса Чехова, обыгрывать фамилии людей. Нехорошо глумиться над фамилиями.

Это показатель того, что я тебя, Андрюха, так ничему и не научил», – заявил в интервью корреспонденту .ru Фирузу Анвари.

Напомним, что после победы над 2Drots в четвертом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0) главный тренер «Химок» высказался о футболисте медиафутбольного клуба Владиславе Ослоновском известному под прозвищем Слон. «Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон», – сказал Талалаев.