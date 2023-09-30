Кушанашвили – Талалаеву: «Нехорошо глумиться над фамилиями. Это показатель того, что я тебя, Андрюха, так ничему и не научил»

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Отарик Кушанашвили обратился к Андрею Талалаеву.

«Нехорошо такому взрослому человеку, как Андрей Талалев, так низкокачественно, как Анфиса Чехова, обыгрывать фамилии людей. Нехорошо глумиться над фамилиями.

Это показатель того, что я тебя, Андрюха, так ничему и не научил», – заявил Кушанашвили в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.

Напомним, что после победы над 2Drots в четвертом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0) главный тренер «Химок» высказался о футболисте медиафутбольного клуба Владиславе Ослоновском известному под прозвищем Слон. «Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон», – сказал Талалаев.

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12 комментариев

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alexis2020
Талалаев тоже забавная фамилия, уж если на то пошло. А вообще над фамилиями смеяться это уровень начальных классов
+16
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+16
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Беременный малыш
Отарик😁😁😁
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Peter Parker
Ну, я бы не сказал, что Талалаев прям глумился. Раз они все там с погонялами, как во дворе, то вполне логичный вопрос к Ослоновскому. Зачем сам не уважаем букву «О» в своей фамилии
+11
-4
+7
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Лёвик Султановс
Ответ Беременный малыш
Отарик😁😁😁
ща спортсу до кучи прилетит
+5
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+5
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Dastanation
талалаев то еще хамло
+4
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Мэр Чунга-чанги
Отар знает о чем говорит: 530 лет человеку, как никак
+2
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Никому_никабельный
Кто бы говорил.. Сам помойка та ещё. Учитель🤦‍♂️
+1
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Demyan Grachev
Отарик брат Гогика?
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ЭЮЯ
блин, хотел тегнуть Андрея Талалева, а там все тот же.
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Glukinho
они же сами себе клички собачьи придумывают, а Талалаев виноват
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Александр Сандалов
Ответ alexis2020
Талалаев тоже забавная фамилия, уж если на то пошло. А вообще над фамилиями смеяться это уровень начальных классов
Оу ,ю тач май Талала ев
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