«Уровень исполнительского мастерства «Химок» на порядок сильнее, чем у команд Второй лиги». Хавбек 2Drots Ослоновский о Радимове и матче против «Химок»

Владислав Ослоновский высказался о Владиславе Радимове и матче 2Drots – «Химки».

– В чем ключевые отличия команд Первой и Второй лиги?

– Я согласен с нашими ребятами, что чего-то действительно сверхъестественного мы не увидели. Но есть ключевые различия между Первой и Второй лигой, которые обычный болельщик не сразу заметит.

Это уровень интенсивности, умение более грамотно вести единоборства, а также тактическая слаженность в действиях команды. И, конечно, если мы берем конкретно состав «Химок», то у этой команды уровень исполнительского мастерства, в отличие от игроков Второй лиги, на порядок сильнее.

– Радимов продолжил говорить о тебе и перед матчем с «Химками». Тебе льстит это?

– Что касаемо внимания Владислава Николаевича, то, конечно, приятно, что он упоминает меня. В целом-то и изначально никакого негатива не было. Писав свой первый ответный пост на его высказывания, по-медиафутбольному с нетерпением ждал от него ответку.

Порубиться с такой легендой и попутно немного разогреть наш матч – это ведь очень прикольно. В рамках медиафутбола это имеет место быть. А теперь это скорее уже приятельская история. Помимо этого, у меня в «Чисто Питере» много футбольных товарищей, в воскресном матче против ФК «10» буду точно болеть за них, – рассказал хавбек 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Напомним, в матче 1/32 Фонбет Кубка России «Химки» обыграли 2Drots (2:0).