Минин об ошибках 2Drots в игре с «Химками»: «Они не привыкли играть с соперником такого уровня»

Станислав Минин высказался о причинах ошибок 2Drots в матче с «Химками».

– Что произошло с 2Drots в игре с «Химками»? Почему они допустили такие ошибки, которые ключевым образом повлияли на исход: удаление Гаучо, ошибка Сычева?

– Мне кажется, что «дроты» могли немножко перегореть. Ну, во-первых, они не привыкли играть с соперником такого уровня. Да, у «Химок» есть проблемы игровые. Конечно, эта команда сейчас не набрала ту мощь, которую собиралась. Но все равно это соперник принципиально иного уровня, по сравнению даже с теми командами, с которыми 2Drots уже играли. Я не имею в виду ЦСКА в товарищеском матче, я имею в виду команды Второй лиги.

Вот с командами Первой лиги, тем более командами, которые только что вылетели из РПЛ, они еще не играли. Это сказывается, здесь можно перегореть эмоционально, здесь можно не собраться, если ты допустил ошибку, особенно под воздействием обстоятельств. Если ты уже пропускаешь, если ты уже теряешь игрока, здесь ты не знаешь как управлять той энергией, которой ты обычно управляешь в матчах с другими командами. Вот это с ними могло случиться.

Удаление Гаучо – понятная футбольная история, когда игрок думает, что на нем сфолили, и сопернику должны дать желтую, судья не дает желтую, и ты тут же идешь в довольно жесткий агрессивный подкат, не задумываясь о том, что тебя-то как раз могут наказать.

А то, что у него до этого уже была желтая карточка, ну, об этом Гаучо, наверное, не помнил. Чисто эмоциональное действие, на мне карточку не дали, значит, я сейчас сыграю так же грубо и потом буду доказывать, что судья не прав. Ну, судья ему не покажет, а тебе покажет. И вот это случилось.

Что касается гола, Сычев, мне кажется, сам об этом рассказал подробно, что он потерял концентрацию на мгновение. «Дроты» не очень привыкли к ситуациям, когда их наказывают за вот такие малейшие оплошности, просто за мгновенную потерю концентрации. Потому что в Медиалиге, на МКС или в матчах с командами Второй лиги такого не случается. А здесь играют футболисты Высшего дивизиона, они за это сразу наказывают.

То есть это гол, который люди даже не заметили. Они подумали, что был офсайд. Почему остановился вратарь? А он просто остановился. То есть одно мгновение стоило этого пропущенного мяча, и дальше уже цепочка вот этой последовательности событий, – рассказал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

2Drots проиграли «Химкам» в четвертом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:2) и вылетели из розыгрыша.