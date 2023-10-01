«Задача – сделать так, чтобы за «Амкал» болело и следило не меньше людей, чем за 2Drots». Голкипер «Амкала» Федос о планах клуба

Теги Амкал Федор Маслов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Федор Маслов рассказал о ближайших планах «Амкала».

– Какие задачи стоят перед «Амкалом»?

– Задача на ближайшее время – сделать так, чтобы за «Амкал» болело и следило не меньше людей, чем за 2Drots. Все-таки, вот это соревнование между двумя главными командами в медиафутболе присутствует.

Дальше нужно раскладывать это все по составляющим. Понятно, что в первую очередь это победы. В идеале – серия из нескольких побед, именно так было у 2Drots. За счет этой серии они захватили первенство.

Уже потом, победив где-то, «Амкал» сможет больше плясать от себя. Может, больше заниматься выездами, шоу-историями, а не соревнованиями. Вот здесь наши пути в глобальном подходе с 2Drots, думаю, будут расходиться. Они открыто заявляют, что хотят в профессиональный футбол, хотят построить путь в РПЛ.

У «Амкала» я такого желания не вижу, к счастью. Герман несколько раз говорил, что в профессиональную сторону смотреть не хотел бы. Остались нереализованные вещи.

Например, международные выезды в Англию, хотя это могло быть реализовано давно. Это был бы мощнейший прорыв, но из-за обстоятельств в 2022 году не сложилось, – сказал голкипер «Амкала».

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