Шамиль Курбанов: «Нравится игра ФК «10», «Сахалинца» и «Амкала». «Родины Медиа» – нет»

Теги Шамиль Курбанов Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа ФК 10 Tamo Junto ЛФК «Титан» Дружина МФК Сахалинец Уралец Медиафутбол

Шамиль Курбанов назвал команды, за которыми ему нравится следить.

– По истечении трех туров, игра каких команд тебе нравится больше всего?

– ФК «10», «Сахалинец», «Амкал». 2Drots я не беру, у них есть свой определенный стиль, такой стиль заточен под результат. С точки зрения рисунка игры – эти три команды мне нравятся.

– А «Родина»?

– Вот «Родина» нет, она не входит в этот список. «Родина» – команда, безусловно, сильная, с очень хорошими футболистами, очень хорошими связями на поле.  Видно, что работа проведена очень хорошо, но с точки зрения [получения] удовольствия от игры команды – нет.

– При этом «Сахалинец» тебе нравится.

– Мне нравится идея тренера, как использовать свою команду. А они ведь играют и в профессиональном футболе, и в МФЛ. Люди, плюс-минус, одни и те же, тренер один и тот же. Идея, мысли, которые «Сахалинец» преследует – очень интересные.

– Есть ли команды, от которых ничего не ждал, но играют они хорошо?

– Слушай, я с того сезона испытываю симпатии к «Дружине». Это та команда, у которых скучных игр мало. Команда сопротивляется, дает отпор. Меня удивил результат с 2Drots. Понятно, что 2D в этом матче были фавориты, но по фамилиям, которые усилили команду, они должны были сыграть чуть получше.

Я не вижу перспектив у «Уральца». Формат привоза бразильцев – это невозможно. Для меня это Tamo Junto двойной, – заявил главный тренер «Титана».

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