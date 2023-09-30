«Амкал» и «Родина Медиа» гарантировали попадание в четвертьфинал МФЛ. Расклады на плей-офф
Промежуточное положение команд на стадии плей-офф Winline Медиалиги.
Стадия 1/8 финала МФЛ
(Пара 1) «Эгриси» – «Сахалинец»/«Уралец»/FC Bus
(Пара 2) «Народная Команда» – «Сахалинец»/«Уралец»/FC Bus
(Пара 3) «БроукБойз»/«Титан»/Fight Nights – «Деньги»/«Чисто Питер»
(Пара 4) «Титан»/Fight Nights/Starmix – 2Drots/ФК «10»
Четвертьфиналы
Победитель пары 1 – 2Drots/ФК «10»
Победитель пары 2 – «БроукБойз»/«Титан»
Победитель пары 3 – «Амкал»
Победитель пары 4 – «Родина Медиа»
Kickstown, GOATS, «Матч ТВ», «Бей Беги» и «Дружина» покинули сезон.
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