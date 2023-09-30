«Амкал» и «Родина Медиа» гарантировали попадание в четвертьфинал МФЛ. Расклады на плей-офф

Теги Эгриси Амкал 2Drots Winline Медиалига Starmix ФК Деньги GOATS БроукБойз Родина Медиа Бей Беги Fight Nights ФК 10 Матч ТВ Народная Команда ЛФК «Титан» Дружина FC Bus МФК Сахалинец Чисто Питер Уралец KicksTown Медиафутбол

Промежуточное положение команд на стадии плей-офф Winline Медиалиги.

Стадия 1/8 финала МФЛ

(Пара 1) «Эгриси» – «Сахалинец»/«Уралец»/FC Bus

(Пара 2) «Народная Команда» – «Сахалинец»/«Уралец»/FC Bus

(Пара 3) «БроукБойз»/«Титан»/Fight Nights – «Деньги»/«Чисто Питер»

(Пара 4) «Титан»/Fight Nights/Starmix2Drots/ФК «10»

Четвертьфиналы

Победитель пары 1 – 2Drots/ФК «10»

Победитель пары 2 – «БроукБойз»/«Титан»

Победитель пары 3 – «Амкал»

Победитель пары 4 – «Родина Медиа»

Kickstown, GOATS, «Матч ТВ», «Бей Беги» и «Дружина» покинули сезон.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий