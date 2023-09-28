Защитник 2D Гудай про 0:2 от «Химок»: «К судейству вопросы есть. Когда нас ##### – ничего не свистели»

Теги Химки премьер-лига Россия судьи Первая лига Кирилл Панченко «Гудай» Денис Гудаев Амкал брань 2Drots Евгений Спиряков Winline Медиалига Гаучо Дмитрий Сычев Вторая лига А Медиафутбол

Защитник 2Drots Гудай высказался после поражения от «Химок» (0:2).

Медиафутбольный клуб уступил команде Мелбет Первой лиги в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

– Ты за год успел поиграть в командами КФК, Второй лиги, ФНЛ и РПЛ. Как отличается уровень, между какими лигами различия сильнее?

– Сложно сказать. С ЦСКА было приятно, давали играть. Мяч ходил. Тут вышли и нервничали первые минуты. Наверное, хотели попроще поиграть. Какое-то давление все же сказалось. Но ничего сверхъестественного в команде ФНЛ не увидел. Тяжело было именно из-за того, что у нас на одного игрока меньше.

– Давай обсудим первый гол. Кирилл Панченко сказал, что он прицельно бил в ближний угол, который потерял Дима. Считаешь это ошибкой Сычева?

– Ну, Дима извинился. Он просто посмотрел кому Панченко может прострелить, и в этот момент он ударил. Пацаны говорят, Панченко даже не смотрел. Не знаю, может, мяч свалился. Это даже на удар не похоже. А второй гол – рикошет. Рикошет в ближний угол. Не повезло два раза. Не повезло еще и третий раз, когда удалили Гао, хотя он не касался игрока.

– Женя Спиряков сказал, что Гаучо можно было удалять еще за первый фол.

– Можно было. Базара нет, никто бы слова не сказал. Но второй момент…

– Получается, 1:1? Судья не удалил в первом моменте, но «исправился» во втором.

– Ну, исправился на таком моменте, где даже не было касания. На самом деле, к судейству вопросы есть. Когда нас ##### [били] – ничего не свистели. Мы били – так сразу на свисток сажали.

– То есть ты согласен с болельщиками, которые весь второй тайм кричали «Судья – пидорас»?

– Я ему это и сказал: «Послушай, что про тебя уже кричат. Может посудим нормально?»

– Вы проигрывали в финале «Родине Медиа», после чего выдали классную победную серию. Как считаешь, поражение «Химкам» мотивирует вас?

– Надеемся. Поражения делают сильнее в любом случае. На ошибках учимся. У нас одна игра в Медиалиге, если с первого места выходим – мы уже в четвертьфинале. Уже легче. Чуть отдохнем и в бой. Надеюсь, что заберем Медиалигу.

– Как считаешь, 1/32 финала – ваш потолок в Кубке?

– Да почему? Мы обыграли ЦСКА, нет ничего невозможного. Все люди, все одинаковые. Любую команду можно обыгрывать. И «Манчестер Сити», и «Реал» обыгрывают. Если бы сегодня не удаление, может, и до пенальти бы довели или сами забили, – сказал Гудай.

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12 комментариев

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Газонокосильщик Хави
ну этот прям совсем себе погоняло оригинальное придумал. фамилию просто долго выговаривать
+5
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Кондитер
позорище 🤦‍♂️
+3
0
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gans.gans.73
вы просто привыкли играть в плюшевый футбол в костюме супергероев против звезд шоубизнеса или борцов которые мяч 1ый раз в жизни увидели....первый же серьезный соперник поставил вас на место...
+3
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+3
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xoms
Спасибо проф футболистам, за указаное место этого г, пусть обтекают
+2
0
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Семен Романов
Они серьезно думаю что ЦСКА играл с ними в полную силу и они его обыграли на классе? Мнда.....
+2
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Groznyi2024
Зачем вы вообще нужны в Кубке я так и не понял.
+1
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ygcn5c2ty9
Химки на голову сильнее были) на стороне дротсов были только кричащие болелы и всю игру ноющий о том что в футболе есть фолы Шнякин
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Александр Чижов
возомнил себи флорентино пересом а уровень осасуны
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Spaten
ГудБай
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Александр Чижов
наш вратарь мурома трунин после них с футболом закончил а химки хотят поиграть еще
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Johnie
Поплачем
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Pok_Toholo
🤮
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