Защитник 2D Гудай про 0:2 от «Химок»: «К судейству вопросы есть. Когда нас ##### – ничего не свистели»
Защитник 2Drots Гудай высказался после поражения от «Химок» (0:2).
Медиафутбольный клуб уступил команде Мелбет Первой лиги в 4-м раунде Фонбет Кубка России.
– Ты за год успел поиграть в командами КФК, Второй лиги, ФНЛ и РПЛ. Как отличается уровень, между какими лигами различия сильнее?
– Сложно сказать. С ЦСКА было приятно, давали играть. Мяч ходил. Тут вышли и нервничали первые минуты. Наверное, хотели попроще поиграть. Какое-то давление все же сказалось. Но ничего сверхъестественного в команде ФНЛ не увидел. Тяжело было именно из-за того, что у нас на одного игрока меньше.
– Давай обсудим первый гол. Кирилл Панченко сказал, что он прицельно бил в ближний угол, который потерял Дима. Считаешь это ошибкой Сычева?
– Ну, Дима извинился. Он просто посмотрел кому Панченко может прострелить, и в этот момент он ударил. Пацаны говорят, Панченко даже не смотрел. Не знаю, может, мяч свалился. Это даже на удар не похоже. А второй гол – рикошет. Рикошет в ближний угол. Не повезло два раза. Не повезло еще и третий раз, когда удалили Гао, хотя он не касался игрока.
– Женя Спиряков сказал, что Гаучо можно было удалять еще за первый фол.
– Можно было. Базара нет, никто бы слова не сказал. Но второй момент…
– Получается, 1:1? Судья не удалил в первом моменте, но «исправился» во втором.
– Ну, исправился на таком моменте, где даже не было касания. На самом деле, к судейству вопросы есть. Когда нас ##### [били] – ничего не свистели. Мы били – так сразу на свисток сажали.
– То есть ты согласен с болельщиками, которые весь второй тайм кричали «Судья – пидорас»?
– Я ему это и сказал: «Послушай, что про тебя уже кричат. Может посудим нормально?»
– Вы проигрывали в финале «Родине Медиа», после чего выдали классную победную серию. Как считаешь, поражение «Химкам» мотивирует вас?
– Надеемся. Поражения делают сильнее в любом случае. На ошибках учимся. У нас одна игра в Медиалиге, если с первого места выходим – мы уже в четвертьфинале. Уже легче. Чуть отдохнем и в бой. Надеюсь, что заберем Медиалигу.
– Как считаешь, 1/32 финала – ваш потолок в Кубке?
– Да почему? Мы обыграли ЦСКА, нет ничего невозможного. Все люди, все одинаковые. Любую команду можно обыгрывать. И «Манчестер Сити», и «Реал» обыгрывают. Если бы сегодня не удаление, может, и до пенальти бы довели или сами забили, – сказал Гудай.
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