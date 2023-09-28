Защитник 2D Гудай про 0:2 от «Химок»: «К судейству вопросы есть. Когда нас ##### – ничего не свистели»

Защитник 2Drots Гудай высказался после поражения от «Химок» (0:2).

Медиафутбольный клуб уступил команде Мелбет Первой лиги в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

– Ты за год успел поиграть в командами КФК, Второй лиги, ФНЛ и . Как отличается уровень, между какими лигами различия сильнее?

– Сложно сказать. С ЦСКА было приятно, давали играть. Мяч ходил. Тут вышли и нервничали первые минуты. Наверное, хотели попроще поиграть. Какое-то давление все же сказалось. Но ничего сверхъестественного в команде не увидел. Тяжело было именно из-за того, что у нас на одного игрока меньше.

– Давай обсудим первый гол. сказал, что он прицельно бил в ближний угол, который потерял Дима. Считаешь это ошибкой ?

– Ну, Дима извинился. Он просто посмотрел кому Панченко может прострелить, и в этот момент он ударил. Пацаны говорят, Панченко даже не смотрел. Не знаю, может, мяч свалился. Это даже на удар не похоже. А второй гол – рикошет. Рикошет в ближний угол. Не повезло два раза. Не повезло еще и третий раз, когда удалили Гао, хотя он не касался игрока.

– Женя Спиряков сказал, что можно было удалять еще за первый фол.

– Можно было. Базара нет, никто бы слова не сказал. Но второй момент…

– Получается, 1:1? Судья не удалил в первом моменте, но «исправился» во втором.

– Ну, исправился на таком моменте, где даже не было касания. На самом деле, к судейству вопросы есть. Когда нас ##### [били] – ничего не свистели. Мы били – так сразу на свисток сажали.

– То есть ты согласен с болельщиками, которые весь второй тайм кричали «Судья – пидорас»?

– Я ему это и сказал: «Послушай, что про тебя уже кричат. Может посудим нормально?»

– Вы проигрывали в финале «Родине Медиа», после чего выдали классную победную серию. Как считаешь, поражение «Химкам» мотивирует вас?

– Надеемся. Поражения делают сильнее в любом случае. На ошибках учимся. У нас одна игра в , если с первого места выходим – мы уже в четвертьфинале. Уже легче. Чуть отдохнем и в бой. Надеюсь, что заберем Медиалигу.

– Как считаешь, 1/32 финала – ваш потолок в Кубке?

– Да почему? Мы обыграли ЦСКА, нет ничего невозможного. Все люди, все одинаковые. Любую команду можно обыгрывать. И «Манчестер Сити», и «Реал» обыгрывают. Если бы сегодня не удаление, может, и до пенальти бы довели или сами забили, – сказал Гудай.