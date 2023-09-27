Экс-форвард 2Drots Турищев оформил дубль в ворота «Текстильщика» в Кубке России
Максим Турищев забил два гола в ворота «Текстильщика».
Форвард записал на свой счет дубль. «Родина» обыграла «Текстильщик» (3:1) в 4-м раунде Фонбет Кубка России.
Турищев ранее снимался на канале медиафутбольного клуба 2Drots.
В прошлом году «Текстильщик» выбил 2Drots из Кубка России во 2-м раунде Пути Регионов.
В нынешнем розыгрыше турнира ивановский клуб победил «Амкал» также во 2-м раунде.
Конечно, блин, нет. Это воспитанник академий Локо и Ростова, который в том сезоне 22/23 30 раз на поле за Торпедо появлялся.
К чему медийка приплетена - хз