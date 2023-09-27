Экс-форвард 2Drots Турищев оформил дубль в ворота «Текстильщика» в Кубке России

Максим Турищев забил два гола в ворота «Текстильщика».

Форвард записал на свой счет дубль. « » обыграла « » (3:1) в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

ранее снимался на канале медиафутбольного клуба 2Drots.

В прошлом году «Текстильщик» выбил 2Drots из Кубка России во 2-м раунде Пути Регионов.

В нынешнем розыгрыше турнира ивановский клуб победил « » также во 2-м раунде.