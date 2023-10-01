Гендиректор «Зенита» Медведев попал в заявку «Чисто Питер» на матч с ФК «10» Мусагалиева на «Петровском»

Теги Зенит Петровский премьер-лига Россия Александр Медведев Эгриси Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Денис Дорохов Сергей Микулик Чисто Питер Медиафутбол

Александр Медведев внесен в заявку «Чисто Питер» на матч Winline Медиалиги.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга сыграет с ФК «10» Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева. Игра пройдет на «Петровском», начало – в 18:00  

О попадании Медведева в заявку сообщили в телеграм-канале команды, прикрепив его фото: «Александр Иванович – в заявке на игру».

Генеральному директору «Зенита» 68 лет. Если он выйдет на поле, произойдет обновление возрастного рекорда лиги.

Текущий рекорд принадлежит Сергею Микулику, который сыграл за «Эгриси» во втором сезоне Медиалиги в возрасте 61 года.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

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4 комментария

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damondiamond
ФК "10 концертов отменили"
+7
-2
+5
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Orgazmatron IGO
Ещё Петра 1 пригласили бы.
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0
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