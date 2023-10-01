Гендиректор «Зенита» Медведев попал в заявку «Чисто Питер» на матч с ФК «10» Мусагалиева на «Петровском»

Александр Медведев внесен в заявку «Чисто Питер» на матч Winline Медиалиги.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга сыграет с ФК «10» и . Игра пройдет на «Петровском», начало – в 18:00

О попадании Медведева в заявку сообщили в телеграм-канале команды, прикрепив его фото: «Александр Иванович – в заявке на игру».

Генеральному директору «Зенита» 68 лет. Если он выйдет на поле, произойдет обновление возрастного рекорда лиги.

Текущий рекорд принадлежит Сергею Микулику, который сыграл за « » во втором сезоне в возрасте 61 года.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.