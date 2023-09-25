Александр Галлямов: «Радимов – шикарный тренер. Он приходил ко мне на прокаты, у нас с ним отношения, особая связь»

Александр Галлямов поделился впечатлениями о матче «Чисто Питер» – 2Drots.

Петербургская команда проиграла на «Петровском» в матче группового раунда (0:3).

Фигурист играл за «ЧП» в этом сезоне, но матч с 2D пропустил.

– Атмосфера на « » действительно была потрясающая! Было очень приятно прийти на такой легендарный стадион, где играло очень много сильных команд, особенно когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов.

– Какое у тебя главное воспоминание о «Петровском»?

– « » предыдущего поколения, где были и .

– Как тебе в качестве тренера?

– Шикарный тренер! У нас с ним отношения, особая связь, поэтому мы всегда друг друга во всем поддерживаем. Он приходил ко мне на контрольные прокаты в Москве, в «Мегаспорте».

Это реально крутой тренер! Однозначно, вызывает положительные эмоции! – сказал чемпион мира в парном катании.