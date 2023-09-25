Александр Галлямов: «Радимов – шикарный тренер. Он приходил ко мне на прокаты, у нас с ним отношения, особая связь»

Теги Зенит Владислав Радимов Петровский Александр Галлямов 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Александр Галлямов поделился впечатлениями о матче «Чисто Питер» – 2Drots.

Петербургская команда проиграла на «Петровском» в матче группового раунда Winline Медиалиги (0:3).

Фигурист играл за «ЧП» в этом сезоне, но матч с 2D пропустил.

– Атмосфера на «Петровском» действительно была потрясающая! Было очень приятно прийти на такой легендарный стадион, где играло очень много сильных команд, особенно когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов.

– Какое у тебя главное воспоминание о «Петровском»?

– «Зенит» предыдущего поколения, где были Аршавин и Кержаков

– Как тебе Радимов в качестве тренера?

– Шикарный тренер! У нас с ним отношения, особая связь, поэтому мы всегда друг друга во всем поддерживаем. Он приходил ко мне на контрольные прокаты в Москве, в «Мегаспорте».

Это реально крутой тренер! Однозначно, вызывает положительные эмоции! – сказал чемпион мира в парном катании.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэй Касахара
«У нас с ним отношения, особая связь».. Александр, осторожнее, в этой стране могут не так понять…
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Великий фигураст об шикарном тренере...вчера петух хвалил кукушку, сегодня кукушка петуха...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demedieu
Голубки одним словом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мэй Касахара
«У нас с ним отношения, особая связь».. Александр, осторожнее, в этой стране могут не так понять…
Человек не читал Федеральный Закон о пропаганде ЛГБТ. Ныне любое упоминание в неотрицательном смысле может посечь за собой серьезное наказание.

Ух, повезло фигуристу и Радимову
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Demedieu
Голубки одним словом
Тили Тили Теста, жених и... Оу 😶

Это не к месту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий