Александр Галлямов: «Радимов – шикарный тренер. Он приходил ко мне на прокаты, у нас с ним отношения, особая связь»
Александр Галлямов поделился впечатлениями о матче «Чисто Питер» – 2Drots.
Петербургская команда проиграла на «Петровском» в матче группового раунда Winline Медиалиги (0:3).
Фигурист играл за «ЧП» в этом сезоне, но матч с 2D пропустил.
– Атмосфера на «Петровском» действительно была потрясающая! Было очень приятно прийти на такой легендарный стадион, где играло очень много сильных команд, особенно когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов.
– Какое у тебя главное воспоминание о «Петровском»?
– «Зенит» предыдущего поколения, где были Аршавин и Кержаков.
– Как тебе Радимов в качестве тренера?
– Шикарный тренер! У нас с ним отношения, особая связь, поэтому мы всегда друг друга во всем поддерживаем. Он приходил ко мне на контрольные прокаты в Москве, в «Мегаспорте».
Это реально крутой тренер! Однозначно, вызывает положительные эмоции! – сказал чемпион мира в парном катании.
Ух, повезло фигуристу и Радимову
Это не к месту