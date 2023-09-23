Президент «Зенита» Медведев о возможном дебюте в Медиалиге: «Мой процент готовности пока процентов 50»

Александр Медведев оценил свою готовность для дебюта в Winline Медиалиге.

«Планирую ли сыграть за «Чисто Питер»? Как только буду готов и тренер поставит, сыграю.

Мой процент готовности пока процентов 50», – заявил президент «Зенита».

В августе Медведеву исполнилось 68 лет.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита», участвующая в WInline Медиалиге.

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