2Drots сыграют с «Деньгами» 2 октября, «Чисто Питер» примет ФК «10» на «Петровском» 1-го. Расписание 5-го тура Winline Медиалиги

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Winline Медиалига опубликовала расписание 5-го тура групповой стадии.

«Чисто Питер» примет ФК «10» 1 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

Остальные матчи пройдут в Москве на «Москвиче».

Медиалига, 5-й тур

Суббота, 30 сентября

«Родина Медиа» – GOATS – 13:00

«Народная Команда» – «Эгриси» – 16:00

«Матч ТВ» – «Сахалинец» – 19:00

Воскресенье, 1 октября

FC Bus – «Уралец» – 12:00 

«БроукБойз» – «Титан» – 15:00

«Чисто Питер» – ФК «10» – 18:00

Starmix – Fight Nights – 20:30

Понедельник, 2 октября

ФК «Деньги» – 2Drots – 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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