2Drots сыграют с «Деньгами» 2 октября, «Чисто Питер» примет ФК «10» на «Петровском» 1-го. Расписание 5-го тура Winline Медиалиги
Winline Медиалига опубликовала расписание 5-го тура групповой стадии.
«Чисто Питер» примет ФК «10» 1 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».
Остальные матчи пройдут в Москве на «Москвиче».
Медиалига, 5-й тур
Суббота, 30 сентября
«Родина Медиа» – GOATS – 13:00
«Народная Команда» – «Эгриси» – 16:00
«Матч ТВ» – «Сахалинец» – 19:00
Воскресенье, 1 октября
FC Bus – «Уралец» – 12:00
«БроукБойз» – «Титан» – 15:00
«Чисто Питер» – ФК «10» – 18:00
Starmix – Fight Nights – 20:30
Понедельник, 2 октября
ФК «Деньги» – 2Drots – 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
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