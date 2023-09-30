Стронг о прическе Крапа: «Когда увидел, сказал, чтобы нигде в таком виде не появлялся»

Теги ахахаха 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Народная Команда Иван Стронг Медиафутбол

Стронг прокомментировал новую прическу Крапа.

Полузащитник «Народной Команды» проиграл в челлендже на канале 2Drots, а в качестве наказания – выбрил на голове красно-синее сердце. Позже оставила только красную половину.

«Сейчас прическа нормальная, а когда я увидел во вторник на тренировке [тогда еще у Крапа было красно-синее сердце], я ему сказал, чтобы он не приходил, не появлялся ни на тренировке, ни на матче.

Позвонили 2Drots, сказали, что они подставили пацана. В таком виде он не появится нигде. Они приняли решение – продлить свой челлендж, наказание и сбрили синюю сторону сердечка», – сказал форвард «НК».

«Народная Команда» – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака».

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