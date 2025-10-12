Газдан: «Никогда не видел такую «Десятку»: они были разъярены, что-то не получалось. У них есть слабые стороны. Шансы на выход в финал – 50 на 50»
– Можно сказать, что вы упустили свою игру?
– Когда ты дважды ведешь в счете, проиграть обидно. Но, думаю, это дополнительная мотивация. После первого матча никто не гарантировал себе выход. Пацаны сегодня показали, что мы может спокойно играть, вести в счете.
– Вы больше всех достаете им непрятностей?
Я сегодня видел такую «Десятку», которую не видел в других матчах. Они были разъярены, злые, кипели. Что-то у них не получалось. У них есть слабые стороны. Сегодня они не ушли со стадиона с чувством, что выполнили задачу.
– Многие говорят, что в Екатеринбурге вы другая команда.
– Там при своих болельщиках играем на эмоциях, бежим вперед. Еще сказываются перелеты. Но это не отговорки. Мы и здесь прекрасно играем, как все видели. Хотелось бы сыграть в Екатеринбурге, но если лига не делает там матч, то будем здесь добиваться выхода в финал.
– Какие у вас шансы на проход дальше?
– 50 на 50. Никто еще не вышел в финал, – сказал хавбек «СиндЕката» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
ФК «10» переиграл «СиндЕкат» в первом матче финала элитного дивизиона Кубка Лиги (3:2).