Маврин о 2Drots: «Не понимаю, как объяснить отсутствие гипержелания побеждать»

Василий Маврин отреагировал на вылет 2Drots из WINLINE Кубка Медиалиги.

«Как будто бы и хорошо, что 2Drots вылетели именно сейчас. Пройди они сейчас еще один этап – продлили бы агонию, забили на системность, на выстраивание всех процессов... Нужно время.

Если вы думаете, что у Панова сразу все получилось – да, такой мэтч бывает, но это не вариант «Дротов». Вот и все.

Мы долго хотели и у нас все получилось. Они, видимо, пока не особо хотят, либо те люди, которые сейчас составляют костяк, не особо горят идеями тренерского штаба, иначе я не понимаю, как объяснить отсутствие гипержелания побеждать. Ребятам удачи», – сказал хавбек «Амкала».

2Drots уступили Lit Energy (1:2) в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги и покинули турнир.

