Крап о соперниках в плей-офф Медиалиги: «Жду «Родину Медиа» или 2Drots. Еще «Сахалинец», чтобы с Литвиным сыграть»

Теги 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Даниил Крапивников Народная Команда МФК Сахалинец Михаил Литвин Медиафутбол

Крап назвал соперников, с кем бы хотел встретиться в плей-офф.

«Народная Команда» гарантировала себе попадание в 1/8 финала Winline Медиалиги.

«С кем хочу сыграть в плей-офф? Я жду либо «Родину Медиа», либо 2Drots. Другие команды мне не интересны.

Еще «Сахалинец» жду, чтобы с Мишаней Литвиным сыграть. Мне есть, что ему показать. Мы одно время дружили, а потом поссорились из-за какой-то странной ситуации, в которой я даже не виноват был.

Он просто прекратил со мной общение. Мне кажется, нужно поговорить на поле и за полем», – заявил полузащитник «Народной Команды».

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