0

«Просто хорошие футболисты не выигрывают плей-офф. Выигрывают злые!» Смирнов о вылете 2Drots из Кубка Лиги

Дмитрий Смирнов обратился к команде после вылета из WINLINE Кубка Лиги.

«Просто хорошие футболисты не выигрывают плей-офф. Выигрывают злые! Я, к сожалению, не смог достучаться до всех. Не смог ##### достучаться. Думал, вы в силу опыта понимаете это. К сожалению, не сложилось. Здесь мой большой недочет.

Как мы первый тайм бегали вокруг них? У них все получается, потому что метр зазор. А нам никто таких ситуаций не дает. У нас брак, потому что нам наступают на пятки. 

Еще раз говорю спасибо. За второй тайм точно спасибо», – сказал главный тренер 2Drots.

2Drots стартовали в Элитном дивизионе и вышли в плей-офф с первого места. В первом раунде «дроты» проиграли по сумме двух матчей «СиндЕкату» и отправились в дивизион претендентов. Там команда уступила Lit Energy (1:2) и выбыла из турнира.

Смирнов руководит командой с июня. Под его управлением 2Drots дошли до второго раунда FONBET Кубка России.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал 2Drots
