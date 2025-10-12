«Возможно, однажды я снова буду работать в «Барсе». Но сейчас хочу сосредоточиться на развитии медиалиги». Пике о Кингс Лиге

Жерар Пике рассказал о выборе между президентством в «Барсе» и Кингс Лиге.

«Сложно. Прямо сейчас – Кингс Лига .

Возможно, однажды я снова буду работать в «Барсе» – это клуб моей жизни.

Но сейчас хочу сосредоточиться на развитии медиалиги», – заявил основатель Кингс Лиги и экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании .

