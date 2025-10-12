Экс-форвард 2Drots Обрывков дебютировал за тульский «Арсенал» в Первой лиге

Степан Обрывков дебютировал за основную команду тульского «Арсенала».

Обрывков вышел на замену против московского «Торпедо » (2:2) на 79-й минуте в 14-м туре Первой лиги .

Напомним, 21-летний нападающий перешел в «Арсенал-2 » из медиафутбольного клуба Fight Nights . Ранее форвард выступал за 2Drots в WINLINE Медиалиге.

Ибра-гол во Второй лиге! Не зря этот парень выбрался из Медиалиги