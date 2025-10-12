0

Экс-форвард 2Drots Обрывков дебютировал за тульский «Арсенал» в Первой лиге

Степан Обрывков дебютировал за основную команду тульского «Арсенала».

Обрывков вышел на замену против московского «Торпедо» (2:2) на 79-й минуте в 14-м туре Первой лиги.

Напомним, 21-летний нападающий перешел в «Арсенал-2» из медиафутбольного клуба Fight Nights. Ранее форвард выступал за 2Drots в WINLINE Медиалиге.

Ибра-гол во Второй лиге! Не зря этот парень выбрался из Медиалиги

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoПервая лига
logoТорпедо
logoАрсенал-2 Тула
Степан Обрывков
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
logo2Drots
logoАрсенал Тула
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
«Мы команда или кто? Вышли все вальяжные! Футболисты, #####!» Лактионов в перерыве матча с «СиндЕкатом»
сегодня, 11:33
«Балтика» разгромила «Матч ТВ» в товарищеском матче – 5:0. Команда Генича впервые сыграла против клуба РПЛ
4сегодня, 11:00
Газдан: «Никогда не видел такую «Десятку»: они были разъярены, что-то не получалось. У них есть слабые стороны. Шансы на выход в финал – 50 на 50»
сегодня, 10:17
Команда Элджея сыграет со Sky Club рэпера Macan, команда Кириленко – против T-Squad Текилы в Media Basket
сегодня, 08:33
Маврин о 2Drots: «Не понимаю, как объяснить отсутствие гипержелания побеждать»
вчера, 21:15
ФК «10 обыграл «СиндЕкат» в финале элитного дивизиона, 2Drots проиграл Lit Energy в дивизионе претендентов Кубка Лиги
1вчера, 20:24
ФК «10 обыграл «СиндЕкат» в финале элитного дивизиона Кубка Лиги
вчера, 20:21
Команда NILETTO проиграла «Качает России», Hoops разгромил БК «10» в Media Basket
вчера, 19:16
Эдамс: «Lit Energy больше хотели победить. Ты не можешь играть на поле, когда у тебя 11 Неймаров. Нужны голодные куйщики в команду»
вчера, 17:48
Некит о вылете 2Drots из Кубка Лиги: «Тренерский штаб остается на следующую Медиалигу»
вчера, 17:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Балтика» пригласила на просмотр футболиста медиакоманды «Матч ТВ»
238 минут назад
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1010 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28