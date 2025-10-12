Экс-форвард 2Drots Обрывков дебютировал за тульский «Арсенал» в Первой лиге
Степан Обрывков дебютировал за основную команду тульского «Арсенала».
Обрывков вышел на замену против московского «Торпедо» (2:2) на 79-й минуте в 14-м туре Первой лиги.
Напомним, 21-летний нападающий перешел в «Арсенал-2» из медиафутбольного клуба Fight Nights. Ранее форвард выступал за 2Drots в WINLINE Медиалиге.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
