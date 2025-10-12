«Мы команда или кто? Вышли все вальяжные! Футболисты, #####!» Лактионов в перерыве матча с «СиндЕкатом»

Денис Лактионов разнес игроков ФК «10» в перерыве матча с «СиндЕкатом».

«Кто из вас считает, что каждый их игрок сильнее вас? Почему я вижу у них желания больше, ##### [блин]? Или мы звездные игроки? Мы команда или кто? Вышли все вальяжные! Футболисты, #####!

Я вижу одну команду, которая играет, – это «СиндЕкат ». А мы ##### бегаем, рассказываем друг другу какие мы футболисты. Боимся играть в футбол. Что за суета? Как будто бы первый раз увидели этот мяч. Вы не имеете права так играть финальные игры. Пол команды вышли со штанами, #####.

Я если кого-то обижу, то это по делу. На одном желании хер выйдешь!

Играйте, не бойтесь! Куда вы бьете эти мячи? Они играют в простой футбол: бам – подбор», – сказал главный тренер ФК «10».

ФК «10» переиграл «СиндЕкат» в первом матче финала элитного дивизиона Кубка Лиги (3:2). После первого тайма команда Азамата Мусагалиева уступала в счете – 0:1.