«Балтика» пригласила на просмотр футболиста медиакоманды «Матч ТВ»

Футболист «Матч ТВ» из WINLINE Медиалиги пройдет просмотр в «Балтике».

«Уступили «Балтике» – 0:5. Но будем говорить только о плюсах этого матча.

Во-первых, возможность сыграть с командой РПЛ , которая на данный момент еще и одна из лидеров нашего чемпионата, выпадает крайне редко и хорошо, что нам удалось договориться и провести классный спарринг.

Во-вторых, мы выглядели очень достойно, с учетом того, что уже почти полторы недели не тренируемся.

И третье, самое важное, один из наших футболистов приглянулся тренерскому штабу «Балтики». Начиная с завтрашнего дня он пройдет просмотр в команде РПЛ.

Во многом для таких моментов и нужны такие игры. Может получиться крутая история жизни. Очень надеюсь, что в итоге у него получится там закрепиться!» – написал спортивный директор «Матч ТВ» Никита Саламатов .

Ранее «Балтика» разгромила «Матч ТВ» в товарищеском матче (5:0).

По информации телеграм-канала «ШУГАР | Медиафутбол», «Балтика » пригласила на просмотр нападающего «Матч ТВ» Игоря Сичкаря. 24-летний форвард ранее играл за «Красное Знамя », «Тамбов-2». Также Сичкар выступал за любительский клуб «Фанком» в FONBET Кубке России в этом году. Нападающий принял участие в трех матчах и отличился одним голом.

Напомним, «Фанком » вышел в пятый раунд Пути регионов Кубка России, обыграв «Уфу» (1:1, 5:3 – по пенальти), но КДК присудил техническое поражение команде из-за участия в игре дисквалифицированного Артема Федчука .

