«Балтика» разгромила «Матч ТВ» в товарищеском матче – 5:0. Команда Генича впервые сыграла против клуба РПЛ
«Балтика» обыграла «Матч ТВ» из WINLINE Медиалиги в товарищеском матче.
«Балтика» уверенно переиграла медиакоманду «Матч ТВ» в товарищеском матче со счетом 5:0.
«Балтика» вышла на матч основным составом. У калининградцев голами отметились Петров М. (13), Оффор (25), Петров И. (44), Пряхин (48) и Степанов (67).
Клуб из Калининграда идет на пятом месте в РПЛ. Команда проиграла всего один матч за 11 туров.
Игра прошла в Химках в учебно-тренировочной центре «Новогорск».
Это первый матч в истории ФК «Матч ТВ» против клуба РПЛ.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Балтики»
