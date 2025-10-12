  • Спортс
  • «Балтика» разгромила «Матч ТВ» в товарищеском матче – 5:0. Команда Генича впервые сыграла против клуба РПЛ
3

«Балтика» обыграла «Матч ТВ» из WINLINE Медиалиги в товарищеском матче.

«Балтика» уверенно переиграла медиакоманду «Матч ТВ» в товарищеском матче со счетом 5:0.

«Балтика» вышла на матч основным составом. У калининградцев голами отметились Петров М. (13), Оффор (25), Петров И. (44), Пряхин (48) и Степанов (67).

Клуб из Калининграда идет на пятом месте в РПЛ. Команда проиграла всего один матч за 11 туров.

Игра прошла в Химках в учебно-тренировочной центре «Новогорск».

Это первый матч в истории ФК «Матч ТВ» против клуба РПЛ.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Балтики»
