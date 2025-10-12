  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Герман об уходе Жабборова: «Делаем выбор в пользу игроков, которые более стабильны, надежны, и готовы жертвовать личными амбициями ради командных достижений»
0

Герман об уходе Жабборова: «Делаем выбор в пользу игроков, которые более стабильны, надежны, и готовы жертвовать личными амбициями ради командных достижений»

Герман Эль Класико объяснил, почему Шахриер Жабборов покинул «Амкал».

«На данный момент его нужно доводить, чтобы он был стабильным, приносил результат не только себе, а команде.

Делаем выбор в пользу игроков, которые более стабильны, надежны, и готовы жертвовать личными амбициями ради командных достижений.

Чуть-чуть есть осадок неоправданных ожиданий, но при этом и я, и тренерский штаб понимает, что еще год-полтора его можно довести до ситуации, когда он действительно будет лучшим в лиге, но у нас этого времени нет», – сказал президент «Амкала».

Жабборов перешел в «Амкал» из Unwanted Boys в январе. Стал серебряным призером WINLINE Суперкубка Медиалиги и чемпионом МФЛ.

За 18 матчей в турнирах Медиалиги Шах забил 5 голов и отдал 2 ассиста. 

После вылета «Амкала» из Кубка Лиги, клуба объявил, что узбекский форвард покидает команду.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: WINLINE Медиалига
logoШахриер Жабборов
logoWinline Кубок Медиалиги
logoUnwanted Boys
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoWinline Медиалига
трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Егоров: «Мне рассказали, что Шах запросил много денег. Это очень расстроило Германа, и он решил расстаться»
10 октября, 19:56
Егоров об игре Медведева в Кубке Лиги: «Возможно, «Амкал» борется за некий админресурс, за некие возможности. У каждого свои методы ведения борьбы»
19 октября, 19:37
«Шахри и «Амкал» не подходили друг другу. Ему следует выбирать команду исходя из игровой системы». Президент Unwanted Boys отреагировал на уход форварда
9 октября, 18:03
«Амкал» объявил о подписании Кокаева
9 октября, 16:08
«Амкал» объявил об уходе Шахриера. У форварда 0 очков по «гол+пас» в этом сезоне Кубка Лиги
9 октября, 13:07
Главные новости
Команда Элджея проиграла Sky Club рэпера Macan, команда Кириленко – победила T-Squad Текилы в Media Basket
2сегодня, 20:07
«Просто хорошие футболисты не выигрывают плей-офф. Выигрывают злые!» Смирнов о вылете 2Drots из Кубка Лиги
сегодня, 17:32
«Агуэро предложил игроку 15 тысяч евро в месяц. Это безумие. Нам пришлось ввести потолок зарплат». Пике о Кингс Лиге
8сегодня, 14:42
«Провальный год». Фрол об итогах сезона для 2Drots
сегодня, 13:55
«Мы команда или кто? Вышли все вальяжные! Футболисты, #####!» Лактионов в перерыве матча с «СиндЕкатом»
сегодня, 11:33
«Балтика» разгромила «Матч ТВ» в товарищеском матче – 5:0. Команда Генича впервые сыграла против клуба РПЛ
5сегодня, 11:00
Газдан: «Никогда не видел такую «Десятку»: они были разъярены, что-то не получалось. У них есть слабые стороны. Шансы на выход в финал – 50 на 50»
сегодня, 10:17
Маврин о 2Drots: «Не понимаю, как объяснить отсутствие гипержелания побеждать»
вчера, 21:15
ФК «10 обыграл «СиндЕкат» в финале элитного дивизиона, 2Drots проиграл Lit Energy в дивизионе претендентов Кубка Лиги
1вчера, 20:24
ФК «10 обыграл «СиндЕкат» в финале элитного дивизиона Кубка Лиги
вчера, 20:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Возможно, однажды я снова буду работать в «Барсе». Но сейчас хочу сосредоточиться на развитии медиалиги». Пике о Кингс Лиге
сегодня, 18:54
Экс-форвард 2Drots Обрывков дебютировал за тульский «Арсенал» в Первой лиге
2сегодня, 13:41
«Балтика» пригласила на просмотр футболиста медиакоманды «Матч ТВ»
5сегодня, 13:15
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1010 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40