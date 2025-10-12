Герман об уходе Жабборова: «Делаем выбор в пользу игроков, которые более стабильны, надежны, и готовы жертвовать личными амбициями ради командных достижений»

Герман Эль Класико объяснил, почему Шахриер Жабборов покинул «Амкал».

«На данный момент его нужно доводить, чтобы он был стабильным, приносил результат не только себе, а команде.

Делаем выбор в пользу игроков, которые более стабильны, надежны, и готовы жертвовать личными амбициями ради командных достижений.

Чуть-чуть есть осадок неоправданных ожиданий, но при этом и я, и тренерский штаб понимает, что еще год-полтора его можно довести до ситуации, когда он действительно будет лучшим в лиге, но у нас этого времени нет», – сказал президент «Амкала».

Жабборов перешел в «Амкал» из Unwanted Boys в январе. Стал серебряным призером WINLINE Суперкубка Медиалиги и чемпионом МФЛ.

За 18 матчей в турнирах Медиалиги Шах забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

После вылета «Амкала » из Кубка Лиги, клуба объявил, что узбекский форвард покидает команду.