Крап в начале МФЛ-4 поспорил с Гуди на голы. Проигравший должен сделать стрижку
Крап и Гуди поспорили на количество голов в четвертом сезоне Winline Медиалиги.
«Гуди подошел ко мне на первой конференции четвертого сезона МФЛ на уверенном лице и предложил поспорить на голы. У меня уже 2+1, у него 0, а он уже вылетел.
Теперь я думаю, что нужно придумать Гуди классный образ», – рассказал Крап.
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