Крап в начале МФЛ-4 поспорил с Гуди на голы. Проигравший должен сделать стрижку

Крап и Гуди поспорили на количество голов в четвертом сезоне Winline Медиалиги.

«Гуди подошел ко мне на первой конференции четвертого сезона МФЛ на уверенном лице и предложил поспорить на голы. У меня уже 2+1, у него 0, а он уже вылетел.

Теперь я думаю, что нужно придумать Гуди классный образ», – рассказал Крап.

GOATS уже потеряли шансы на плей-офф. У них остался последний матч против «Родины Медиа».

«НК» в 4-м туре обеспечила себе выход в плей-офф.