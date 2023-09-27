Денис Давыдов и Крап хотят попасть в «Спартак» через «Народную Команду»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Давыдов Winline Медиалига Даниил Крапивников Народная Команда Сергей Кучер Медиафутбол

Футболисты Денис Давыдов и Крап хотят попасть из «Народной Команды» в «Спартак».

Сергей Кучер (президент «НК» – Sports.ru): «Даня говорил неоднократно, что хочет попасть в «Спартак». Денис мне писал раньше: «Еду на электричке в «Химки» на просмотр, хочу оттуда проложить себе путь обратно в «Спартак».

Даня, когда пришел, говорил первым делом, что хочет через «Народную» попасть в «Спартак».

Крап: «У меня мечта выйти с ромбиком. Единственная мечта, которая еще не осуществилась. Или хотя бы потренироваться, побегать с Квинси Промесом – для меня это будет счастье».

Сергей Кучер: «Общались уже на эту тему со «Спартаком». Всех карт раскрывать не буду, но они заинтересованы в игроках «НК».

Крикс (сотрудник «НК» – Sports.ru): «Особенно в защитниках (смеется)».

Сергей Кучер: Мы начинаем годовое реалити-шоу на следующий сезон. Финалом шоу будет просмотр в «Спартаке», игрок проведет официальный матч за мясо. Но есть одно условие – это должен быть игрок «Народной Команды», не в аренде».

«Народная Команда» – клуб, созданный активными фанатами «Спартака», участник Winline Медиалиги.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
О о о о о похоже у русского Месси бабки закончились 🤡🤡🤡
Подскажите ему кто-нибудь что Федун уже ушел из клуба и на дармовые бабки устроиться не получится
А значит придётся Дениске развозить суши в Мытищах 😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
masterwolw
Это как пойти работать маскотом Лейкерс и говорить что попытаешься проложить дорогу на в первую пятерку с Леброном сыграть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Я через дворовой футбол планирую попасть в Барселону.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
Пусть Давыдов сначала писать и читать научится. А кто такой Карп я ваще не знаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий