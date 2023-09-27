Денис Давыдов и Крап хотят попасть в «Спартак» через «Народную Команду»

Футболисты Денис Давыдов и Крап хотят попасть из «Народной Команды» в «Спартак».

Сергей Кучер (президент «НК» – Sports.ru): «Даня говорил неоднократно, что хочет попасть в «Спартак». Денис мне писал раньше: «Еду на электричке в «Химки» на просмотр, хочу оттуда проложить себе путь обратно в «Спартак».

Даня, когда пришел, говорил первым делом, что хочет через «Народную» попасть в «Спартак».

Крап: «У меня мечта выйти с ромбиком. Единственная мечта, которая еще не осуществилась. Или хотя бы потренироваться, побегать с Квинси Промесом – для меня это будет счастье».

Сергей Кучер: «Общались уже на эту тему со «Спартаком». Всех карт раскрывать не буду, но они заинтересованы в игроках «НК».

Крикс (сотрудник «НК» – Sports.ru): «Особенно в защитниках (смеется)».

Сергей Кучер: Мы начинаем годовое реалити-шоу на следующий сезон. Финалом шоу будет просмотр в «Спартаке», игрок проведет официальный матч за мясо. Но есть одно условие – это должен быть игрок «Народной Команды», не в аренде».

«Народная Команда» – клуб, созданный активными фанатами «Спартака», участник Winline Медиалиги.