Команда Элджея сыграет со Sky Club рэпера Macan, команда Кириленко – против T-Squad Текилы в Media Basket
Расписание 4-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.
Лига Ставок Media Basket, Gameday 4
12 октября, воскресенье
GOATS x ALLSTARS – MDK. Начало в – 16:00.
Players Club (команда Obladaet) – Blatosphera (команда Словетского). Начало – в 17:00.
DAWGS (команда Андрея Кириленко) – T-Squad (команда Текилы). Начало – в 18:00.
SBC (команда Элджея) – GOATS x ALLSTARS. Начало – в 18:45.
Alikson Team – DAWGS (команда Андрея Кириленко). Начало – в 20:00.
Sky Club (команда Макана) – SBC (команда Элджея). Начало – в 21:00.
Alikson Team – Pena Team. Начало – в 21:45.
Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
