0

Команда Элджея сыграет со Sky Club рэпера Macan, команда Кириленко – против T-Squad Текилы в Media Basket

Расписание 4-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 4

12 октября, воскресенье

GOATS x ALLSTARS – MDK. Начало в – 16:00.

Players Club (команда Obladaet) – Blatosphera (команда Словетского). Начало – в 17:00.

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – T-Squad (команда Текилы). Начало – в 18:00.

SBC (команда Элджея) – GOATS x ALLSTARS. Начало – в 18:45.

Alikson Team – DAWGS (команда Андрея Кириленко). Начало – в 20:00.

Sky Club (команда Макана) – SBC (команда Элджея). Начало – в 21:00.

Alikson Team – Pena Team. Начало – в 21:45.

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
