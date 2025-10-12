«Агуэро предложил игроку 15 тысяч евро в месяц. Это безумие. Нам пришлось ввести потолок зарплат». Пике о Кингс Лиге

Жерар Пике объяснил, почему ввел в Кингс Лиге потолок зарплат.

«Изначально у нас не было потолка зарплат. Президенты клубов сходили с ума. Например, Кун Агуэро предложил игроку 15 тысяч евро в месяц. Это безумие. Нам пришлось ввести потолок зарплат, потому что боссы других клубов возмущались.

Сейчас в каждой команде 13 игроков, 10 из них проходят драфт. Им платит зарплату лига, за каждый матч – примерно 200 евро. Также есть три «франчайз-игрока» – на них выделяется общий бюджет в 75 тысяч евро. Клубы сами решают, как распределять между ними эти деньги», – заявил основатель Кингс Лиги и экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании .

