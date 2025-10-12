«Провальный год». Фрол об итогах сезона для 2Drots

Максим Фролов считает провальным выступление 2Drots в 2025 году.

– Как оценишь этот год?

– Провальный год. Мы ничего не выиграли, кроме Суперкубка. Этот год точно успешным не назовешь. Команда только строится, перестраивается.

– Можно ли сказать, что у вас сейчас спад?

– То, что есть спад, это абсолютно нормально. Были и хуже спады. Сейчас второй тайм показал, что можем играть хорошо. Чуть не повезло. Забей красным мячом, сейчас было бы все по-другому. Бывает, кому-то везет, кому-то нет.

– Какое у тебя настроение после игры? Нет упаднического настроения?

– У всех разное настроение, у меня нормальное. Команда строится, поэтому все будет нормально, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

2Drots вылетели от Lit Energy (1:2) из WINLINE Кубка лиги в 1/4 финала дивизиона претендентов. Также 2Drots на ранней стадии покинули шестой сезон Медиалиги , уступив Lotus Music в 1/8 финала (0:1).