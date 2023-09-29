Президент 2Drots Некит о затратах на два домашних матча в Кубке России: «100% больше 5 миллионов. Может быть, 6»

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России деньги 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Медиафутбол

Некит 2Drots рассказал о затратах клуба на Фонбет Кубок России.

– Недавно огласили сумму, которую выплатят вам за победные игры на Кубке России. Вы уже их получили?

– Пока что на наш счет ничего не упало. Ждем этот момент, потому что много затрат было: 2 раза домашний стадион, поэтому с кайфом было бы какую-то часть из этого отбить.

– Сколько денег примерно потратили на организацию двух домашних матчей?

– Больше пяти [миллионов рублей], 100%. Может быть, шесть.

– Куда потратите деньги, которые придут от РФС? На премиальные ребятам?

– Мы им и так премиальные после каждого матча даем. Не знаю, хотелось бы отбить какое-то количество затрат на стадион. Ну а так, просто в бюджет клуба, а там уже будем смотреть, что с ними делать, – сообщил президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Напомним, в матче 1/32 Фонбет Кубка России «Химки» обыграли 2Drots (2:0).

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4 комментария

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З А
президент Некит)) Уже о многом говорит конечно) Спортс не оставляет попыток сделать вид что это имеет отношение к проф футболу. Уже уставать от этого начинаешь
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max bogomazov
Медиафцтбол это как МЛС в своем соку варятся. Хотя возможно как РФПЛ
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0
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ З А
президент Некит)) Уже о многом говорит конечно) Спортс не оставляет попыток сделать вид что это имеет отношение к проф футболу. Уже уставать от этого начинаешь
что в России вообще имеет отношение к проф. футболу?
+1
0
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