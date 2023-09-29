Президент 2Drots Некит о затратах на два домашних матча в Кубке России: «100% больше 5 миллионов. Может быть, 6»
Некит 2Drots рассказал о затратах клуба на Фонбет Кубок России.
– Недавно огласили сумму, которую выплатят вам за победные игры на Кубке России. Вы уже их получили?
– Пока что на наш счет ничего не упало. Ждем этот момент, потому что много затрат было: 2 раза домашний стадион, поэтому с кайфом было бы какую-то часть из этого отбить.
– Сколько денег примерно потратили на организацию двух домашних матчей?
– Больше пяти [миллионов рублей], 100%. Может быть, шесть.
– Куда потратите деньги, которые придут от РФС? На премиальные ребятам?
– Мы им и так премиальные после каждого матча даем. Не знаю, хотелось бы отбить какое-то количество затрат на стадион. Ну а так, просто в бюджет клуба, а там уже будем смотреть, что с ними делать, – сообщил президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.
Напомним, в матче 1/32 Фонбет Кубка России «Химки» обыграли 2Drots (2:0).
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