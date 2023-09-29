Главный тренер 2Drots Кузнецов о судействе в матче против «Химок»: «Это судьи РПЛ. Стыдобища и позорище судить так»

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Дмитрий Кузнецов недоволен судейством в матче 2Drots – «Химки».

2Drots играли в меньшинстве с 25-й минуты первого тайма, так как нападающий «дротов» Гаучо получил вторую желтую карточку и был удален.

– Что произошло с Гаучо?

– Не знаю, что произошло, видно немного был возбужден. Первая желтая – по делу. Вторую посмотрели, там даже контакта не было. Пусть это будет на совести судьи. Я ему дам свой телефон, пусть позвонит. Посмотрит и разберет эпизод, а потом скажет мне.

Да, Гаучо пошел агрессивно, но у игрока «Химок» ноги уехали, контакта не было. Это судьи РПЛ. Стыдобища и позорище судить так. Да, по остальным моментам, может, и не было ошибок, но сколько он нам карточек дал и сколько им, – сказал главный тренер 2Drots.

Напомним, в матче 1/32 Фонбет Кубка России «Химки» обыграли 2Drots (2:0).

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13 комментариев

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Adjusted
Спортс, как добавить какой-то определённый тег в игнор?
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Александр Чижов
у вас там принято играть без правил не надо это переносить на проф уровень подумаешь парню чуть голову не снесли
+8
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Александр Чижов
ну наконец то подошел шлак а то все бека бека игры чемпионатов
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dreamstep
Вы ещё красный мяч попросите, медиаклоуны.
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Александр Абхалимов
Он пьяный? Слепой или дурак?
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Геннадий Тёкин
Ещё в какой то стране есть такое шапито?
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Pertinax Gandi
Псевдолюбительские костоломы негодуют.
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spiritbreacker
Ответ Геннадий Тёкин
Ещё в какой то стране есть такое шапито?
Про медиалигу Испании слышали?
С Пике, Касильясом, Агуэро и еще кучей личностей.
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LAOWAI
Ответ Александр Абхалимов
Он пьяный? Слепой или дурак?
все вместе !
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