Главный тренер 2Drots Кузнецов о судействе в матче против «Химок»: «Это судьи РПЛ. Стыдобища и позорище судить так»

Дмитрий Кузнецов недоволен судейством в матче 2Drots – «Химки».

2Drots играли в меньшинстве с 25-й минуты первого тайма, так как нападающий «дротов» Гаучо получил вторую желтую карточку и был удален.

– Что произошло с Гаучо?

– Не знаю, что произошло, видно немного был возбужден. Первая желтая – по делу. Вторую посмотрели, там даже контакта не было. Пусть это будет на совести судьи. Я ему дам свой телефон, пусть позвонит. Посмотрит и разберет эпизод, а потом скажет мне.

Да, Гаучо пошел агрессивно, но у игрока «Химок» ноги уехали, контакта не было. Это судьи РПЛ. Стыдобища и позорище судить так. Да, по остальным моментам, может, и не было ошибок, но сколько он нам карточек дал и сколько им, – сказал главный тренер 2Drots.

Напомним, в матче 1/32 Фонбет Кубка России «Химки» обыграли 2Drots (2:0).