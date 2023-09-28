«Только один футболист не соответствовал уровню матча. И он играл не за 2Drots». Мор об игре 2D – «Химки»

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Эдуард Мор Матч ТВ 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Эдуард Мор остался недоволен игрой одного футболиста в матче 2Drots – «Химки».

Медиафутбольный клуб уступил команде Мелбет Первой лиги в 4-м раунде Фонбет Кубка России (0:2).

– Меня немного расстроило удаление в первой тайме. Хотелось, чтобы игра была в равных составах. Посмотреть, что команда 2Drots сможет противостоять «Химкам». После удаления стало понятно, что «Химки» выиграют.

В профессиональной команде за такое удаление он бы услышал все, что о нем думает каждый футболист. И еще, может, пару подзатыльников получил бы.

В конце второго тайма мне матч напомнил игру ветеранов. Когда на поле выходит мэр города или губернатор. И обе команды делают все, чтобы он забил гол. Футболисты «Химок» могли забивать, но они делали все, чтобы один человек забил.

– Кто же был сыном мэра или сыном губернатора?

– Он то гол в итоге не забил.

Только один футболист на поле не соответствовал уровню встречи. И он играл не за 2Drots, – сказал бывший игрок «Спартака».

«Думал, счет будет больше». «Химки» выбили 2Drots из Кубка ооочень странным голом

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4 комментария

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Очки Дани Алвеса
Да что за бредятину тут весь вечер приходится читать? Химки играли вторым составом в пол ноги, имели опасные моменты у своих ворот, но и миллион раз разрезали оборону 2D простыми передачами через центр, забили дурака, потом этот импульсивный темнокожий по дурости удалился, и Химки вообще в ускорениях перестали стараться. Реально ж пешком ходили.
И после этого какие-то разговоры всяких Некитов, Васекитов, Лёх, Говна лепёх и прочих странных кличек про то, что Химки совсем не удивили, что судья сломал игру, что исторический матч.
А еще вспоминая просьбы wild card в РПЛ - ну просто оборжаться. Слишком раздутое эго у ребят, которым даже мелкие академии не предложили играть за дубли или за молодежки.
+7
-3
+4
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Аркадий Черепашкин
Всё верно, Садыгов не уровень Кубка России, он минимум в АПЛ достоин играть
+3
0
+3
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rigobersong
А чего в открытую сказать не могут, что это Садыгов:))
+2
-1
+1
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Кочевник56
Ответ Очки Дани Алвеса
Да что за бредятину тут весь вечер приходится читать? Химки играли вторым составом в пол ноги, имели опасные моменты у своих ворот, но и миллион раз разрезали оборону 2D простыми передачами через центр, забили дурака, потом этот импульсивный темнокожий по дурости удалился, и Химки вообще в ускорениях перестали стараться. Реально ж пешком ходили. И после этого какие-то разговоры всяких Некитов, Васекитов, Лёх, Говна лепёх и прочих странных кличек про то, что Химки совсем не удивили, что судья сломал игру, что исторический матч. А еще вспоминая просьбы wild card в РПЛ - ну просто оборжаться. Слишком раздутое эго у ребят, которым даже мелкие академии не предложили играть за дубли или за молодежки.
👍🏼
0
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