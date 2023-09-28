«Только один футболист не соответствовал уровню матча. И он играл не за 2Drots». Мор об игре 2D – «Химки»
Эдуард Мор остался недоволен игрой одного футболиста в матче 2Drots – «Химки».
Медиафутбольный клуб уступил команде Мелбет Первой лиги в 4-м раунде Фонбет Кубка России (0:2).
– Меня немного расстроило удаление в первой тайме. Хотелось, чтобы игра была в равных составах. Посмотреть, что команда 2Drots сможет противостоять «Химкам». После удаления стало понятно, что «Химки» выиграют.
В профессиональной команде за такое удаление он бы услышал все, что о нем думает каждый футболист. И еще, может, пару подзатыльников получил бы.
В конце второго тайма мне матч напомнил игру ветеранов. Когда на поле выходит мэр города или губернатор. И обе команды делают все, чтобы он забил гол. Футболисты «Химок» могли забивать, но они делали все, чтобы один человек забил.
– Кто же был сыном мэра или сыном губернатора?
– Он то гол в итоге не забил.
Только один футболист на поле не соответствовал уровню встречи. И он играл не за 2Drots, – сказал бывший игрок «Спартака».
«Думал, счет будет больше». «Химки» выбили 2Drots из Кубка ооочень странным голом
И после этого какие-то разговоры всяких Некитов, Васекитов, Лёх, Говна лепёх и прочих странных кличек про то, что Химки совсем не удивили, что судья сломал игру, что исторический матч.
А еще вспоминая просьбы wild card в РПЛ - ну просто оборжаться. Слишком раздутое эго у ребят, которым даже мелкие академии не предложили играть за дубли или за молодежки.