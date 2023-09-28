«Только один футболист не соответствовал уровню матча. И он играл не за 2Drots». Мор об игре 2D – «Химки»

Эдуард Мор остался недоволен игрой одного футболиста в матче 2Drots – «Химки».

Медиафутбольный клуб уступил команде Мелбет Первой лиги в 4-м раунде Фонбет Кубка России (0:2).

– Меня немного расстроило удаление в первой тайме. Хотелось, чтобы игра была в равных составах. Посмотреть, что команда 2Drots сможет противостоять «Химкам». После удаления стало понятно, что «Химки» выиграют.

В профессиональной команде за такое удаление он бы услышал все, что о нем думает каждый футболист. И еще, может, пару подзатыльников получил бы.

В конце второго тайма мне матч напомнил игру ветеранов. Когда на поле выходит мэр города или губернатор. И обе команды делают все, чтобы он забил гол. Футболисты «Химок» могли забивать, но они делали все, чтобы один человек забил.

– Кто же был сыном мэра или сыном губернатора?

– Он то гол в итоге не забил.

Только один футболист на поле не соответствовал уровню встречи. И он играл не за 2Drots, – сказал бывший игрок «Спартака».

«Думал, счет будет больше». «Химки» выбили 2Drots из Кубка ооочень странным голом