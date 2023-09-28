2Drots впервые проиграли в основное время в Кубке России
2Drots уступили «Химкам» (0:2) в 4-м раунде Фонбет Кубка России.
Это первое поражение медийной команды в основное время в Кубке страны.
В этом сезоне «дроты» дошли до 1/32 финала Пути Регионов, обыграв «Сахалин» (2:0), «Муром»(3:1) и кировское «Динамо» (2:0).
В прошлом розыгрыше клуб покинул турнир после поражения от «Текстильщика» во 2-м раунде. Основное время матча завершилось вничью (1:1), но «Текстильщик» оказался сильнее в серии пенальти – 5:3.
Они и проиграли в Кубке медиа футбола, или в Кубке России? ЗБЛ эти новости 🤬