2Drots впервые проиграли в основное время в Кубке России

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Текстильщик Вторая лига Б Динамо Киров Чертаново Сахалин Муром 2Drots Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

2Drots уступили «Химкам» (0:2) в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

Это первое поражение медийной команды в основное время в Кубке страны.

В этом сезоне «дроты» дошли до 1/32 финала Пути Регионов, обыграв «Сахалин» (2:0), «Муром»(3:1) и кировское «Динамо» (2:0).

В прошлом розыгрыше клуб покинул турнир после поражения от «Текстильщика» во 2-м раунде. Основное время матча завершилось вничью (1:1), но «Текстильщик» оказался сильнее в серии пенальти – 5:3.

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8 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Нужно отнести Медиалигу к ин.агениам и запретить их деятельность в РФ
+2
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+2
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Zed_patriot
футбольное образование на подобие Реала, не более
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Johnie
Достижение
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Dr.Hapot
Наконец петyшня спустилась ра землю
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Александр Чижов
медиалиго по тупости можес сравниться только с йозе моринью
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Groznyi2024
Лучше бы какие-нить условно дворовые команды играли рандомно. Типа wild-card случайным образом. И какие-нить команды из городов России с населением менее 100к, 200к и 300к жителей, могли бы играть в Кубке.
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Монморенси
Блин, пацаны, подскажите!
Они и проиграли в Кубке медиа футбола, или в Кубке России? ЗБЛ эти новости 🤬
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